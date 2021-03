Annullati 10 anni di progressi: così il Covid ha piegato la speranza di vita

Siamo tornati indietro di 10 anni, esattamente al 2010 perché l’evoluzione positiva della speranza di vita alla nascita è stata duramente frenata nel periodo tra il 2010 e il 2019. La colpa è del Coronavirus che ha annullato, del tutto nel Nord Italia e in parte nel Sud, quegli anni in più di età media di vita che avevamo guadagnato nell’ultimo decennio.

Coronavirus e aspettativa di vita, focus sulle Regioni

Lo dice il rapporto Bes dell'Istat, dove si spiega che nel Nord la speranza di vita era 82,1 anni nel 2010, era arrivata a 83,6 nel 2019 e ora torna a 82 anni nel 2020. Al Centro Italia la speranza di vita era in media 81,9 anni nel 2010, era arrivata a 83,1 anni nel 2020 e anche qui si torna indietro nel tempo. Infine nel Mezzogiorno si ritorna a 81,1 anni, quando eravamo arrivati a toccare gli 82,2, con perdite meno consistenti nell'ultimo anno (rispettivamente -0,5 e -0,3 anni).

Una slittamento che non sembra neppure finito e che durerà ancora come spiegano sempre dall’istituto: "È un arretramento non ancora concluso, e che richiederà tempo per essere pienamente recuperato".