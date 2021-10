Assalto fascista alla Cgil, Momi sul leader di "Io apro" arrestato: "È un pezzo di pane"

"E' forse il più buono di tutti noi di Io apro, nel senso del più tranquillo, un pezzo di pane". Così Momi El Hawi, esponente fiorentino del movimento “Io apro”, ieri sera a La7, ospite della trasmissione di Giletti “Non è l'Arena”, definisce il collega Biagio Passero, il leader di Io apro arrestato nei giorni scorsi dopo l'assalto della sede romana della Cgil.

Un assalto, come è subito venuto fuori nelle ore successive, di fatto guidato dalla formazione di estrema destra Forza Nuova, di cui sono finiti in manette anche i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Biagio Passero stesso si filmò in diretta Facebook mentre entrava nella Cgil. "Ragazzi, io apro e tutti hanno invaso la Cgil", le sue parole che hanno fatto il giro del web e finite ovviamente anche sotto gli occhi della procura.

Come riporta anche FirenzeToday, dice Momi a Giletti, "si vede Biagio, che sicuramente ha sbagliato ad entrare nell'edificio e davanti alla legge si prenderà le conseguenze dell'essere entrato e uscito da quell'edificio, mentre già era stata abbattuta la porta precedentemente, non si sa da chi, da persone non bene identificate".

"Nel video - prosegue Momi -, si vede la sua buona intenzione, dice “ragazzi non rompete”. Biagio è forse il più buono di tutti noi di 'Io apro', nel senso del più tranquillo, un pezzo di pane".

Secondo il ristoratore fiorentino "ovviamente in quel momento di foga si è sentito di riprendere come un reporter, come un giornalista, tutta la situazione, perché non ha alzato un dito e poi esce. Ovviamente poi giustamente la legge farà il suo corso, ognuno si prende le proprie conseguenze personali".

Quanto al certificato verde "Io apro è contro il Green pass perché è una misura costrittiva delle libertà personali e perché si discriminano delle persone rispetto ad altre. Se faccio entrare cani e gatti, come faccio a discriminare altri essere umani? Noi siamo una minoranza e questa minoranza - chiede Momi -, va tutelata".