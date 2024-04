Associazioni pro-vita nei consultori, l'Ue boccia l'Italia: "La norma non ha legami col Pnrr"

L'Ue "boccia" l'emendamento inserito nel decreto sul Pnrr che prevede la possibilità di coinvolgere "soggetti del Terzo settore" nell'organizzazione dei consultori. Una misura fortemente contestata dalle opposizioni che accusano il governo Meloni di voler portare le associazioni pro-vita nelle strutture che si occupano dell'interruzione di gravidanza. La norma, approvata nei giorni scorsi dalla Camera (sul decreto era stato posto il voto di fiducia), "non ha rapporti con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza" dell'Italia, dice la vice portavoce della Commissione Europea Arianna Podestà, a Bruxelles durante il briefing quotidiano con la stampa.

Un'opinione condivisa dalla portavoce all'Economia Veerle Nuyts. "Il decreto Pnrr - ha detto Nuyts - contiene delle misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr e questi aspetti sono legati effettivamente al Piano di ripresa e resilienza italiano ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio questa legge sull'aborto". L'Ue dunque non contesta la norma in sé, ma il fatto che sia stata inserita nel dl sul piano nazionale di ripresa e resilienza.