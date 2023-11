L'azienda che dà 1.000 euro ai dipendenti che portano un amico da assumere

Mille euro a chi "trova" un nuovo collega. Il "premio" è tutto in credito di welfare. La società lombarda di trasporto pubblico, Autoguidovie, ha deciso di premiare i propri dipendenti che riusciranno a portare un collega autista a lavorare in azienda: c'è bisogno urgente di queste figure professionali. "Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra - si legge nella locandina diffusa dalla società di trasporti lombarda che conta quasi mille dipendenti e opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza e nel Milanese ma anche in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro".

Una notizia curiosa, certamente, ma va segnalato che Autoguidovie non è la sola società a offrire interessanti incentivi a conducenti e autisti, mestiere non tra i più ambiti. Ad esempio, Atm, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, cerca 300 nuovi conducenti e per rendere più appetibile questa posizione ha messo in campo diversi strumenti. Tra questi c'è il finanziamento a 150 candidati dell'intero costo del corso per conseguire la patente D e della Cqc, la carta di Qualificazione del conducente (costa oltre 1500 euro). Ha anche introdotto un contributo casa per i primi mesi di affitto dei neo conducenti: si tratta di 3.000 euro complessivi da erogare in busta paga a candidati conducenti già in possesso delle patenti che hanno superato l'iter di selezione o ai neo conducenti entro tre mesi dall'assunzione che vogliono trasferirsi nel capoluogo lombardo.

Molte aziende da tempo sottolineano le difficoltà nel trovare nuovi autisti. Secondo l'Unione Internazionale Trasporti Stradali, la carenza di questa figura professionale sarebbe cresciuta del 54% dal 2022. Anche dal puntto di vista demografico non emerge un quadro positivo per il futuro. Infatti meno del 3% dei conducenti di autobus in Europa ha meno di 25 anni, mentre più del 40% ha più di 55 anni.

