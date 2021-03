L'Italia ha bloccato l'esportazione di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca

Il nostro Paese ha esercitato il proprio diritto in seno al nuovo meccanismo di controllo delle esportazioni. Tra gli elementi valutati il fatto che il paese destinatario della fornitura, l'Australia, non sia considerato "vulnerabile"

Sono oltre 250mila le dosi del vaccino di AstraZeneca prodotte in Italia e destinate alla Australia che il nostro Paese ha bloccato sulla base del nuovo meccanismo europeo sul controllo dell'export di vaccini anti Covid.

Come spiegano le autorità di Bruxelles l'Italia aveva ricevuto una richiesta di autorizzazione all'esportazione di vaccini anti Covid-19 da parte di AstraZeneca e il 26 febbraio aveva inviato alla commissione europa la propria proposta di diniego all'esportazione, lasciando all'autorità europea l'ultima parola in merito come previsto dal regolamento.

Il 2 marzo la proposta italiana di diniego dell'autorizzazione ha incontrato il favore della Commissione europea e il ministero degli Affari Esteri ha provveduto ad emanare formalmente il provvedimento di diniego all'esportazione.

Tra gli elementi valutati il fatto che il paese destinatario della fornitura, l'Australia, non sia considerato "vulnerabile" alla luce del regolamento del meccanismo di controllo delle esportazioni di vaccini prodotti nel territorio Ue; il permanere della penuria di vaccini nell'Unione europea, Italia inclusa; i ritardi nella fornitura delle dosi da parte di AstraZeneca. Infine, il numero elevato delle dosi esportate: circa 250 mila.