AstraZeneca non fa più paura: grande adesione per l'open day dei vaccini agli over 40

I posti disponibili sono finiti in meno di tre ore. Grande successo di prenotazioni nel Lazio per l'open day dei vaccini anti covid di AstraZeneca riservati agli over 40 nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio. A sottolineare il buon esito dell'iniziativa a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all'outlet di Valmontone e Rieti. L'esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale".

In coda con il proprio smartphone su cui c'è la ricevuta di prenotazione. In mano anche il codice fiscale. Poi viene consegnato il bigliettino che indica il proprio turno e in pochi minuti si fa anamnesi e si riceve la prima dose di quel vaccino che, per molti, significa poter riprendere almeno in parte una vita normale. Sono gli open day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40 in ventuno hub della regione Lazio, che nelle sole due giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio permetteranno di inoculare migliaia di dosi di vaccino, contribuendo ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. "Un successo che ci fa pensare di poter replicare l'iniziativa", ha detto Angelo Tanese, direttore generale della Asl Roma 1.

Servizio video di Veronica Altimari/RomaToday

"Ieri record di quasi 57mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli open day per gli over 40. Grazie ancora alla straordinaria comunità che in tutto il Lazio sta lavorando senza sosta al successo della campagna vaccinale. Replicheremo gli open day", ha scritto su Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Stiamo vincendo la lotta al covid e siamo vicini alla fine dell'incubo, grazie alle regole, ai vaccini, ai sostegni all'economia. Hanno perso coloro che negavano dicendo sciocchezze sui vaccini o altro. Questi risultati - ha concluso - sono un'altra conferma che i problemi vanno risolti, non cavalcati. Ora lavoriamo pancia a terra per essere i protagonisti della rinascita economica, sociale, produttiva e del lavoro".