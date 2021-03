I dati sono parziali, ma la marea di disdette che in molti temevano finora non c’è stata. Secondo il commissario all'emergenza Figliuolo in alcune regioni il dato è al 20% e in altre è addirittura prossimo allo zero

Quante persone hanno rinunciato al vaccino AstraZeneca? I dati sono per forza di cose ancora parziali, ma il peggio sembra scongiurato. La marea di disdette che in molti paventavano dopo la sospensione temporanea disposta dall'Aifa finora non c’è stata. Rinunce alla vaccinazione con Astrazeneca? "In alcune regioni è al 20% e in altre è zero, non ci sono state affatto". A fare il punto, nel corso di una conferenza stampa organizata dopo aver ricevuto il vaccino alla Cecchignola, è stato il commissario straordinario per emergenza Covid Gen. Francesco Paolo Figliuolo. "A ieri avevamo un 20 per cento in meno su qualche regione, qualche altra al 10 per cento, molte regioni come il Lazio non hanno avuto neanche una rinuncia" ha precisato Figliuolo. "Mi fermo qua però, sono stime. L'obiettivo è 500mila vaccini dalla terza settimana di aprile, poi se siamo ancora più bravi cercheremo di incrementarli ancora più avanti".

AstraZeneca, in Toscana il 10% delle rinunce. Nel Lazio poche disdette

Vediamo qualche numero. Secondo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "la percentuale di rifiuti delle prenotazioni è limitata, si va poco oltre il 10%", il che "dimostra che ancora c'è diffidenza" ma si può guardare al bicchiere mezzo pieno. "Sono contento che in Toscana sia stata ragionevolmente superata quella paura che sembrava dominare tutti dopo la sospensione dei vaccini AstraZeneca" ha affermato il governatore che sta valutando "se fare anche io un gesto come hanno fatto il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e il generale Francesco Paolo Figliuolo di andarsi a vaccinare con AstraZeneca per dimostrare ai cittadini la massima fiducia che abbiamo noi e quindi che deve avere anche la popolazione".

Nel Lazio le cose sembrano andare anche meglio anche se in realtà qualche rinuncia c’è stata a giudicare da quanto affermato ieri dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. "Abbiamo avuto qualche migliaio di disdette del vaccino AstraZeneca su una mole di 200mila prenotazioni. Un'incidenza bassa e speriamo si mantenga così perché è importante vaccinarsi".

Sempre ieri l’Asl di Brindisi aveva spiegato che “poco prima della sospensione ufficiale di lunedì, relativa ad Astrazeneca, le rinunce si erano attestate intorno al 20-30%", mentre dopo il via libera dell’Ema "la sensazione è che non ci siano molte rinunce. Sembra che stiano aderendo nuovamente".

Da Bologna a Messina: in fila per AstraZeneca

Poche disdette anche a Bologna, dove il direttore dell'Ausl Paolo Pandolfi ha spiegato oggi all’Ansa che finora ci sono state "alcune rinunce" da parte degli anziani over 75 "ma non per quanto riguarda i soggetti che rappresentano le istituzioni", ovvero le forze dell'ordine. "Qualcuno ha avuto del timore. Devo dire però che c'è stata una grande risposta" ha sottolineato il direttore della Ausl. Stessa situazione ad Ascoli Piceno dove Maria Rosa La Rocca, dirigente infermieristica dell'Area vasta 5, ha spiegato che "qualcuno va via, ma certamente non si tratta di numeri considerevoli come la scorsa settimana".

Positiva anche la risposta dei cittadini di Messina dove ieri, dopo il via libera dell’Ema, sono state somministrate circa 200 dosi a docenti e over70 senza patologie gravi. Secondo quanto si apprende all'hub in Fiera non si sono registrate disdette. Va invece maluccio in Sardegna dove sarebbe del 20% la percentuale di rinunce da parte dele personale della scuola. In generale però il clima sembra di fiducia. La campagna di immunizzazione può finalmente decollare.

