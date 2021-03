Perché la Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca

Le autorità sanitarie hanno parlato di un possibile effetto collaterale dovuto a problemi di coagulazione del sangue, senza però fornire dettagli sui casi segnalati. Nel frattempo il farmaco anti-Covid è stato messo in stand by

La Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca per il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri. Lo ha deciso il ministro della Salute Magnus Heunicke, a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Il ministro Magnus Heunicke ha comunque precisato, su twitter, che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al vaccino. L'utilizzo del farmaco della multinazione anglo-svedese è stato comunque sospeso in via precauzionale per 14 giorni in attesa di eseguire le verifiche del caso.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

Al momento le autorità sanitarie danesi non hanno fornito ulteriori dettagli sui casi di eventi avversi che hanno determinato la decisione di sospendere la somministrazione.

Intanto va segnalato un tweet dai toni piuttosto preoccupati del virologo del San Raffaele Roberto Burioni: "Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero che AstraZeneca che ha 76.000 dipendenti e 3 miliardi di utili annui possa degnarsi di destinare alcune delle sue risorse a spiegare quello che è accaduto". Non è chiaro se Burioni si riferisse al caso segnalato in Danimarca.

Il virologo ha riportato in un altro tweet la dichiarazione di AstraZeneca sulla sospensione del vaccino. "Come potete vedere - scrive Burioni - è esaustiva, completa, convincente e tranquillizzante (sono sarcastico). Non seguite il mio profilo per avere novità perché su questo argomento non dirò niente. Spetta a loro parlare".

Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero che @AstraZeneca, che ha 76000 dipendenti e 3miliardi di utili annui possa degnarsi di destinare alcune delle sue risorse a spiegare quello che è accaduto. (segue) — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 11, 2021

Ecco la dichiarazione di AstraZeneca sulla sospensione del vaccino. Come potete vedere è esaustiva, completa, convincente e tranquillizzante (sono sarcastico). Non seguite il mio profilo per avere novità perché su questo argomento non dirò niente. Spetta a loro parlare. (segue) pic.twitter.com/owuJ9fKywM — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 11, 2021

Un portavoce di AstraZeneca ha parlato alla Cncb spiegando che "la sicurezza dei pazienti è la massima priorità" per l'azienda. "Le autorità di regolamentazione hanno standard di efficacia e sicurezza chiari e rigorosi per l'approvazione di qualsiasi nuovo medicinale, compreso il vaccino COVID-19 AstraZeneca. La sicurezza del vaccino - ha fatto sapere la multinazione - è stata ampiamente documentata negli studi clinici di Fase III e i dati sottoposti a revisione paritaria confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato".

Austria, morto dopo vaccino. Ema: "Non c'è correlazione"

Solo ieri l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) era intervenuta sul caso della persona morta in Austria dieci giorni dopo il vaccino anti Covid e dopo che le era stata diagnosticata una trombosi multipla, e su altre segnalazioni di eventi tromboembolitici a partire dal 9 marzo. Elementi che avevano spinto l'Austria a sospendere in via precauzionale l'uso di un lotto di vaccino AstraZeneca.

L'Agenzia europea del farmaco dopo una visione preliminare della questione da parte del Comitato di valutazione rischi Prac (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), precisa in una nota che "non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino".

Una prima analisi degli esperti suggerisce che non ci siano specifici problemi con il lotto usato in Austria. Nel dettaglio, riferisce l'Ema, il lotto ABV5300 è stato consegnato a 17 paesi Ue - l'Italia non è fra questi - e comprende 1 milione di dosi del vaccino. Alcuni Paesi (Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo) hanno successivamente sospeso questo lotto come misura precauzionale, in questa fase in cui è in corso un'indagine completa. Sebbene un difetto di qualità sia considerato improbabile in questa fase, la qualità del lotto è in fase di studio.

Il report sugli effetti collaterali dei vaccini in Italia

E sempre ieri l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il secondo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19, riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza fino al 26 febbraio 2021. Le segnalazioni riguardano soprattutto il vaccino Pfizer/BioNTech Comirnaty (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%) e il vaccino AstraZeneca (3%).

Complessivamente al 26 febbraio 2021 sono state valutate 30.015 segnalazioni su un totale di 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini, con un tasso di segnalazione di 729 ogni 100.000 dosi. Un tasso più elevato di quello che abitualmente si osserva per altre vaccinazioni, per esempio quella antinfluenzale, ma coerente con i risultati degli studi clinici e indicativo della speciale attenzione dedicata a questa vaccinazione.

L’età media è di 46 anni coerente con l’età media dei vaccinati, in gran parte operatori sanitari. Il 93,6% delle segnalazioni è riferito a eventi non gravi e risulta in linea con le informazioni già presenti nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei vaccini. Per tutti e tre i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono febbre, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea (il 93% delle segnalazioni).

La frequenza cumulativa di segnalazioni non è differente tra prima e seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna, mentre per il vaccino AstraZeneca non vi sono ancora iniezioni di seconde dosi previste dopo 12 settimane. Gli eventi segnalati sono insorti prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (87% dei casi).

Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata. I dati elaborati e presentati nel Rapporto devono essere considerati come descrittivi di un processo dinamico in continua evoluzione vista l’attuale transizione verso un consistente aumento delle vaccinazioni quotidiane. Si ricorda che un ampio numero di segnalazioni non implica una maggiore pericolosità del vaccino, ma è indice dell’elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza".