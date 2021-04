Astrazeneca, verso una limitazione all'uso del vaccino anche in Italia

L'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo alle persone con più di 60 anni. È quanto si apprende da fonti qualificate europee durante la discussione ancora in corso in merito ad una posizione unitaria dei paesi membri dopo la decisione presa oggi dall'Ema.

Alle 20:00 è iniziata una riunione tra il Governo e le Regioni sui vaccini Astrazeneca, dopo il pronunciamento dell'Ema. Per il governo parteciperanno la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Alla riunione parteciperà anche il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

Il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli all'incontro tra Governo e Regioni ha spiegato: "Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni. Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose".

Alle 21 è prevista una conferenza stampa al ministero della Salute con il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

L'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) oggi ha confermato il possibile legame fra il vaccino anti-Covid di AstraZeneca e alcuni casi estremente rari di eventi trombotici, confermando tuttavia un giudizio positivo sul rapporto rischi-benefici del farmaco.

Alla luce dei dati esaminati Ema ha concluso che le trombosi con bassi livelli piastrinici dovrebbero essere elencati fra gli effetti collaterali molto rari del farmaco Vaxzevria. Al 4 aprile erano stati registrati un totale di 222 casi di coaguli del sangue su 34 milioni di persone vaccinate con il siero AstraZeneca e il comitato per la sicurezza dell'Ema ha esaminato un totale di 86 casi, 18 dei quali mortali. Segnalati anche tre casi di trombosi, simili a quelle di AstraZeneca, su 4,5 milioni di somministrazioni con il vaccino di Johnson&Johnson. E 35 casi di trombosi cerebrale dei seni venosi Cvst per Comirnaty, il vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech, su 54 milioni di vaccinati, e 5 casi per Moderna su 4 milioni di vaccinazioni.

Al momento gli effetti collaterali riguardano soprattutto donne minori di sessant'anni, entro un intervallo di due settimane dalla somministrazione del vaccino: tuttavia, non è stato confermato alcun fattore di rischio specifico e pertanto l'autorità europa non ha raccomandato misure specifiche a causa del diverso modo in cui sono utilizzati i vaccini nei vari paesi.

L'Ema conferma come sia più pericoloso contrare il Covid piuttosto che riscontrare un esito fatale per gli effetti collaterali del vaccino astrazeneca. Tuttavia ricordoe che in caso di insorgenza di questi sintomi dopo la vaccinazione occorra interpellare urgentemente il medico.

Astrazeneca: "Modificheremo bugiardino"

AstraZeneca ha affermato oggi in un comunicato che sta lavorando con i regolatori europei e britannici per modificare le informazioni sul suo vaccino Covid-19 dopo che le autorità hanno affermato di sospettare che possibili coaguli di sangue siano un raro effetto collaterale del suo preparato. I regolatori di Ue e Gb "sono giunti alla conclusione che questi eventi hanno un possibile collegamento al vaccino e hanno chiesto che siano elencati come un potenziale effetto collaterale estremamente raro. AstraZeneca ha collaborato attivamente con le autorità di regolamentazione per implementare queste modifiche alle informazioni sul prodotto", scrive il gruppo anglo-svedese. "Entrambe queste revisioni hanno ribadito che il vaccino offre un alto livello di protezione contro tutte le forme gravi del Covid-19 e che questi benefici continuano a superare di gran lunga i rischi", conclude la casa farmaceutica.

Quali sono i rischi del vaccino Astrazeneca

La reazione autoimmune alla base degli eventi trombotici rari osservati in relazione alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, rilevata oggi dall'Agenzia europea dei medicinali Ema, "potrebbe essere causata dal vettore virale utilizzato per il vaccino, ma si tratta di un'ipotesi che richiede ulteriori studi". Ad affermarlo è il farmacologo Antonio Clavenna, del dipartimento Salute pubblica dell'Istituto Mario Negri di Milano. "La tecnologia del vaccino AstraZeneca prevede infatti l'utilizzo di un adenovirus da scinpanzè per trasportare la proteina Spike del SarsCov2. L'ipotesi è che l'utilizzo di un virus come vettore possa, in determinati soggetti che hanno magari una particolare predisposizione, portare alla formazione di anticorpi che vanno ad agire contro l'organismo stesso. Una ipotesi da approfondire anche in relazione al vaccino di Johnson & Johnson, che utilizza la stessa tecnologia a vettore virale e per il quale l'Ema ha segnalato tre eventi rari trombotici su 4,5 milioni di vaccinati". Quanto ai "maggiori o minori rischi rispetti ad altri vaccini largamente impiegati, è impossibile fare dei paragoni", rileva l'esperto. Infatti, chiarisce, "il vaccino antinfluenzale, ad esempio, utilizza una piattaforma differente, ovvero si avvale dello stesso virus inattivato o di componenti del virus e dunque non paragonabili sono gli effetti collaterali e per l'antinfluenzale non si segnalano reazioni autoimmuni". Inoltre, osserva, "l'Ema non ha identificato fattori di rischio collegati a età o sesso. Il fatto che le trombosi rare si siano rilevate maggiormente in donne sotto i 60 anni, infatti, potrebbe essere dovuto alla circostanza che proprio questa fascia di età e le donne sono state le categorie maggiormente immunizzate con il vaccino AstraZeneca". Ad ogni modo, sottolinea Alessandro Mugelli, past president della Società italiana di farmacologia, "resta favorevole il rapporto rischio-beneficio per questo vaccino. Il rischio di eventi avversi, sia pure rari, va infatti valutato rispetto alla gravità della malattia da cui il farmaco o vaccino deve protegger. Tutto è cioè relativo alla gravità della malattia e l'infezione da Covid-19 nel nostro Paese fa, purtroppo, ancora centinaia di morti ogni giorno".