Posta la foto di una montagna, ma è il ritratto di Hitler: bufera su un commissario di Fdi

Nel giorno dell'invasione di Hamas, un membro di Fratelli D'Italia di Busto Arsizio ha postato su Facebook la foto di un monte in cui è chiaramente riconoscibile il profilo del dittatore nazista Aldolf Hitler con braccio teso. Si tratta di Francesco Attolini, militante della città lombarda e attualmente amministratore unico di Agesp Energia, società attiva nel gas e nel teleriscaldamento.

Un effetto ottico reso possibile grazie al photo editing e all'intelligenza artificiale che non è sfuggita però all'opposizione.

"Nei giorni in cui lo stato di Israele si trova a fronteggiare una nuova aggressione da parte dei terroristi di Hamas, l’amministratore unico di Agesp Energia Francesco Attolini strizza l’occhio alla peggiore destra - si legge nel post - forse, é arrivato il momento per Francesco Attolini di dimettersi per lasciare il posto a persone più attente a rappresentare l’interesse di una società a capitale pubblico"

E nella giornata di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, arrivano i provvedimenti del partito e la presa di distanze di Fratelli d'Italia: "Non posso che dissociare Fratelli d'Italia dall'immagine oggi pubblicata da Francesco Attolini su Facebook - si legge nella nota diffusa da Andrea Pellicini, deputato varesino di Fdi - Per chi è impegnato in politica, non vi è spazio per atti di questo tipo, nemmeno se fatti per scherzo o superficialità. Per questo motivo, dopo averlo sentito, ho revocato Attolini dal suo incarico di Commissario di Fdi a Samarate. Mi spiace davvero perché Francesco stava lavorando bene e con grande impegno sul territorio. A breve avrebbe portato il partito locale a congresso. In questi casi, però, Fratelli d'Italia è inflessibile e chi sbaglia va immediatamente fermato. Sarà poi Attolini a spiegare le motivazioni di questa sua pubblicazione anche nelle competenti sedi del nostro partito".

