Auguri di buon anno: le frasi più divertenti e originali da inviare ad amici e parenti nel 2021

Dagli auguri più formali alle citazioni: ecco qualche idea per regalare un sorriso a chi ci sta intorno

Come augurare buon anno ad amici e parenti: ecco le frasi più divertenti, originali e poetiche da inviare su Whatsapp alle persone care per augurare un buon 2021. Nella speranza che l’anno che verrà sarà migliore di quello che lo ha preceduto. Con questo articolo cercheremo di aiutarvi a scrivere un messaggio di auguri che vada oltre il solito “buon anno e buone feste”. Iniziamo.

Come augurare un buono 2021: le frasi più tradizionali

Se non avete molta confidenza con il destinatario del messaggio, potete orientarvi su un messaggio di auguri un po’ più formale. Ecco qualche idea:

Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia pieno di amore e felicità.

Spero che i momenti felici illuminino il tuo nuovo anno. Buon 2021!

Sii felice un nuovo anno è arrivato, per donarti gioia, amore e felicità. Tanti auguri!

Che il prossimo anno possa darti sempre la forza di trasformare i tuoi desideri in realtà. Buon 2021.

Che sia un fantastico Capodanno, un meraviglioso buon anno. Ti auguro di essere felice! Buon Anno.

Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno!

3..2…1 Auguri! Un brillante nuovo anno ti attende. Buon Capodanno!

Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2021 ricco di soddisfazioni. Auguri!

Buon 2021: le frasi più belle tratte da canzoni celebri

Se volete qualcosa di più ricercato, in basso trovate alcune frasi tratte da canzoni famose del passato. Riuscite a indovinare gli autori? Scriveteci nei commenti.

“Adesso mi sembra che i sogni che avevamo prima siano tutti morti, niente di più che coriandoli sul pavimento / Ma non è così! Che tutti noi possiamo avere una visione di un anno nuovo dove ogni vicino è un amico”.

“E se quest'anno poi passasse in un istante

Vedi amico mio

Come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch'io

“L'anno che sta arrivando tra un anno passerà

Io mi sto preparando, è questa la novità”.

“Un minuto a mezzanotte, un minuto per andare, un minuto per dirci addio prima di dirci di nuovo ciao. Buon anno!”.

“Un altro anno è passato e uno nuovo è appena iniziato. E cosa abbiamo fatto? La guerra è finita se lo vuoi. La guerra è finita adesso”.

“La vita è un viaggio, non conta la destinazione. E non so proprio dirti cosa ci porterà il domani”

Frasi divertenti e citazioni per augurare un buon 2021

Buoni propositi per 2021: raggiungere obbiettivi del 2020, che dovevo compiere nel 2019, che avevo promesso nel 2018 e pianificato nel 2017.

Quest'anno ti ho stuzzicato, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ti prometto che nel 2021...ho intenzione di continuare. Auguri!

Sulla strada per la felicità, la regola è sempre guardare avanti. Buon Anno Nuovo!

Il 2020 se ne va, ci aspetta un nuovo anno con la speranza che presto torneremo a toccarci, abbracciarci e ad amarci. Buon 2021.

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l'oggi: cominciamo (Madre Teresa di Calcutta)

La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Buon 2021. (frase riadattata da Seneca)

Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori. (Benjamin Franklin)