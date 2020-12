Auguri di buon Natale: le frasi più belle da inviare ad amici e parenti su Whatsapp ed sms. Tra poche ore è Natale e immancabilmente scatta il momento degli auguri. Se non avete idea di cosa scrivere ad amici e parenti siete nel posto giusto: con questo articolo cercheremo di aiutarvi a rendere i vostri auguri un po’ più speciali. Quello di quest’anno sarà un Natale particolare, ma speriamo che sia anche l’ultimo in compagnia del Covid. Come ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte, “sarà un Natale diverso, ma non per questo meno autentico”.

Se siete a corto di idee ecco qualche frase semplice con cui fare gli auguri.

Che la magia e la bellezza del Natale possano accompagnarti tutto l’anno. Buone feste.

Il regalo più bello che puoi farmi per Natale? Restare sempre come sei! Buon feste a te e alla tua famiglia.

Che la magia di questi giorni ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. I miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale.

Averti conosciuto è un grande privilegio, resta sempre come sei. Buon Natale!

Senza di te questa famiglia non sarebbe la stessa. Ti auguro tutto il bene di questo mondo! Buon Natale e un felice 2020.

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti Auguri di Buon Natale 2020!

Ti auguro un Natale speciale, pieno di pace e sorrisi. Auguri a te e alla tua famiglia!

In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

Oppure si può optare per qualche frase più ricercata

“Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli”.

(Taylor Caldwell)

(Taylor Caldwell) Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini)