Auguri di buon Natale 2023: le frasi più belle da inviare ad amici e parenti

Tempo di Natale, tempo di auguri. Siete pronti ad augurare buone feste ai vostri amici e parenti? Se siete a corto di idee abbiamo preparato una lista di citazioni e frasi tipo che potete utilizzare su social e app di messaggistica come WhatsApp. In questo articolo passeremo in rassegna diversi tipi di frasi, da quelle più formali a quelle scherzose, fino alle citazioni, per fare gli auguri di buon Natale a parenti, amici o semplici conoscenti.

La vera amicizia è non regalarsi niente perché si è poveri entrambi. Buon Natale amico mio!

In questo giorno così speciale, spero tu possa essere circondato da felicità e armonia. Buon Natale!

Che il tuo Natale sia luminoso come le stelle nel cielo e dolce come i biscotti appena sfornati. Auguri di cuore!

Ti accorgi che stai invecchiando quando Babbo Natale non ti sembra più così tanto vecchio… Buon Natale!

Natale è l'unico momento dell'anno in cui è accettabile mangiare biscotti a colazione, pranzo e cena. Approfitta al massimo di questa opportunità!

C'è l'albero, c'è il presepe, c'è il regalo... Cosa manca? Ah giusto, tantissimi auguri di Buon Natale!

Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Ti auguro di stupirti sempre! Auguri di cuore

È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese" (C.Bukowski)

“È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino…" (C.Dickens)

"A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati." (Alda Merini)

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti auguri di buon Natale!

In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

“L’umanità è una grande e immensa famiglia ...Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale” (Giovanni XXIII)

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che si scalderà il cuore. Auguri!

Ogni Natale, trascorso insieme a te, ha qualcosa di magico, perché tu sei sempre il mio regalo più bello! Buon natale tesoro

Auguro che questo Natale sia come un libro pieno di avventure, colori e allegria, da vivere con tanta felicità

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari)

