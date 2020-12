Auguri di buon anno: la truffa di Capodanno su WhatsApp col codice

Con lo scambio di un felice 2021 c'è chi sfrutterà l'occasione per truffare e rubare gli account con tutti i dati personali. Alcuni hacker stanno infatti sfruttando l'app di messaggistica per inviare un messaggio truffa con un codice a 6 cifre.

Tra gli auguri di buon 2021 c'è chi sfrutterà l'occasione per truffare o rubare gli account con tutti i dati personali. Alcuni hacker stanno infatti sfruttando Whatsapp per inviare un messaggio truffa con un codice a 6 cifre.

Il messaggio di auguri truffa

La truffa di Capodanno sfrutta un escamotage alquanto subdolo e in tanti sarebbero già stati colpiti da questo virus come ha anticipato già il sito Bufale.net. Attenzione quindi se vi arriverà un messaggio da un utente anche di vostra conoscenza, che può essere un amico o semplicemente un collega: in alcuni casi il messaggio potrebbe celare un codice a 6 cifre che vi sarà chiesto di inoltrare. Il problema è che la replica di tale codice porta automaticamente al blocco del profilo WhatsApp per ben sette giorni.

Insomma, altro che auguri di buon anno 2021. Tuttavia evitare di essere esposti all'attacco hacker è molto semplice. Partiamo con l'identificare il messaggio truffa. Messaggio che inizia con un semplice "Ciao" ma poi continua con una frase che invita a rimandare un codice inviato via whatsapp.

Inevitabilmente l’utente, pensando si possa trattare di una cosa importante per il suo contatto, provvederà a copiare questo codice a 6cifre, mettendo in atto a sua insaputa la truffa WhatsApp di Capodanno che coinvolgerà poi anche i propri contatti.

Come funziona la truffa di capodanno

Come bloccare la catena? basta evitare di rispondere. Fondamentale infine anche l’abilitazione delle notifiche di sicurezza WhatsApp, che mettono quindi di fronte a una notifica ogni volta che un contatto cambia il codice di accesso a 6 cifre; così come la cosiddetta verifica a due passaggi, quella che richiede l’inserimento di un PIN per ogni registrazione del proprio numero di telefono su WhatsApp.

Il meccanismo dietro alla truffa prevede l’inserimento di un numero di telefono attuale che è quello di un contatto della vittima, e come nuovo numero quello della vittima, che va quindi a procedere - a sua insaputa - a una nuova registrazione WhatsApp.