Auguri di buon Natale: le frasi più belle da inviare ad amici e parenti nel 2022

È arrivato il momento degli auguri di Natale. Se siete a corto di idee, vi manca la frase per "fare colpo" o semplicemente non sapete proprio cosa scrivere, vi diamo qualche suggerimento per rendere i vostri auguri un po' più speciali o semplicemente per cavarvela con una frase semplice, ma che possa risultare gradita a chi la riceve. Siete pronti ad augurare buon Natale ad amici e parenti? In questo articolo passeremo in rassegna diversi tipi di frasi, da quelle più formali a quelle scherzose, fino alle citazioni. Vediamo dunque qualche esempio di messaggio da inviare ai nostri cari su WhatsApp o, perché no, da condividere su Facebook.

Il regalo più bello che puoi farmi per Natale? Restare sempre come sei! Buon feste a te e alla tua famiglia.

Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori.

Il mio corpo mi dice "dieta", ma il mio cuore canta "a Natale puoi".

Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia.

È? un Natale che trascorreremo divisi, ma presto io sarò con te dove le strade non hanno nome.

Che la magia di questi giorni ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. I miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale!

Averti conosciuto è un grande privilegio, resta sempre come sei. Buon Natale!

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente, carità per tutti, un buon esempio per i bambini, rispetto per te stesso (Oren Arnold).

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri (Madre Teresa di Calcutta).

Il Natale è la festa dell'Amore divino: per amore Egli ci ha creati, per amore ci ha redenti in Cristo e ci attende nel suo regno. (Giovanni Paolo II).

Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l'amore di Dio che si china sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa fino a noi (Benedetto XVI).

Qualunque cosa accada nella vita, non smettere mai di credere in te stesso. Buon Natale!

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti auguri di buon Natale!

In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

Auguri di Buon Natale, che la festa abbia inizio e che la gioia sia sempre nei vostri cuori!

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di gioia!

La distanza non potrà mai separarci. Quest'anno saremo lontani, ma vicini col cuore. Buon Natale.