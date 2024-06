Sono aumentate le testate nucleari: ecco chi sono i paesi che hanno speso di più

Dall'inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin ha più volte minacciato il ricorso alle testate nucleari. Una minaccia arginata dai leader delle potenze atomiche che, allo stesso tempo, hanno messo mani al portafogli per aumentare i loro armamenti, facendo aumentare le spese del settore di un terzo negli ultimi cinque anni. Nel 2023 la corsa al riarmo nucleare a livello internazionale ha quasi raggiunto i 100 miliardi di dollari, pari a un aumento del 13 per cento rispetto all'anno precedente. La spesa militare globale totale ha raggiunto invece i 2.443 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 6,8 per cento rispetto al 2022. Si tratta dell'aumento su base annua più marcato dal 2009.

Chi sono i paesi che hanno aumentato i loro armamenti?

Chi sono i paesi che stanno sviluppando sempre più i loro arsenali? Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di ricerca per la pace internazionale di Stoccolma (Sipri), le nove potenze nucleari (Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele) hanno i loro arsenali atomici nel 2023, modernizzandoli e dispiegando nuove armi con l'obiettivo di poter fare sempre più affidamento sulla deterrenza nucleare. Dell'inventario globale totale di circa 12.121 testate nel gennaio 2024, circa 9.585 si trova nelle scorte militari per un potenziale utilizzo. Si stima che circa 3.904 di queste testate siano state schierate con missili e aerei - 60 in più rispetto al gennaio 2023 - e il resto è rimasto in deposito centrale. Circa 2.100 delle testate schierate sono state mantenute in uno stato di massima allerta operativa sui missili balistici. Quasi tutte queste testate appartengono alla Russia o agli Stati Uniti, ma per la prima volta si ritiene che la Cina abbia alcune testate in massima allerta operativa.

Nel rapporto dell'istituto di Stoccolma si legge che India, Pakistan e Corea del Nord stanno cercando di schierare più testate sui missili balistici, mentre Russia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Cina lo hanno già fatto. La Russia e gli Stati Uniti insieme possiedono quasi il 90 per cento di tutte le armi nucleari. Le dimensioni delle rispettive scorte militari sono rimaste relativamente stabili nel 2023, anche se si stima che la Russia abbia schierato circa 36 testate in più con forze operative rispetto a gennaio 2023. La trasparenza riguardo alle forze nucleari è diminuita in entrambi i paesi sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Oltre alle loro scorte militari, la Russia e gli Stati Uniti detengono ciascuno più di 1200 testate precedentemente ritirate dal servizio militare e che stanno gradualmente smantellando.

Quali sono stati gli aumenti di Cina e Corea del Nord?

La stima di Sipri relativa alle dimensioni dell'arsenale nucleare cinese è aumentata da 410 testate nel gennaio 2023 a 500 nel gennaio 2024 e si prevede che continuerà a crescere. Per la prima volta, la Cina potrebbe anche schierare un piccolo numero di testate missilistiche in tempo di pace, affermano gli analisti. A seconda di come deciderà di strutturare le sue forze, la Cina potrebbe potenzialmente avere almeno lo stesso numero di missili balistici intercontinentali della Russia o degli Stati Uniti entro la fine del decennio, anche se si prevede che le sue scorte di testate nucleari rimarranno molto più piccole rispetto alle scorte di uno di questi due paesi, sottolinea il rapporto.

Non solo per il nucleare. La Repubblica popolare, il secondo paese al mondo per spesa militare, ha stanziato circa 296 miliardi di dollari per le forze armate nel 2023, con un aumento del 6,0 per cento rispetto al 2022. Si è trattato del 29esimo aumento consecutivo annuale delle spese militari cinesi. E per la minaccia rappresentata dall'aumento della potenza militare cinese, molti Paesi della regione dell'Indo-pacifico hanno incrementato la loro spesa militare.

La Corea del Nord continua a dare priorità al proprio programma nucleare militare come elemento centrale della propria strategia di sicurezza nazionale. Il Sipri stima che il paese abbia ora assemblato circa 50 testate e possieda materiale fissile sufficiente per raggiungere un totale di 90 testate, entrambi aumenti significativi rispetto alle stime per gennaio 2023. Sebbene la Corea del Nord non abbia condotto esplosioni di test nucleari nel 2023, sembra che hanno effettuato il primo test di un missile balistico a corto raggio da un silo rudimentale. Ha inoltre completato lo sviluppo di almeno due tipi di missili da crociera per attacco terrestre progettati per fornire armi nucleari.

Si ritiene che anche Israele, che non riconosce pubblicamente di possedere armi nucleari, stia modernizzando il suo arsenale nucleare e sembra stia potenziando il suo sito di produzione di plutonio a Dimona.

Il ruolo della Nato

Anche la Nato ha in programma un aumento del suo arsenale nucleare. Secondo quanto dichiarato dal segretario generale Jens Stoltenberg al Telegraph, l'Alleanza atlantica è in trattative per schierare più armi nucleari di fronte alla crescente minaccia da parte di Russia e Cina.

Il capo dell'Alleanza ha rivelato al quotidiano britannico che ci sono state consultazioni dal vivo tra i membri Nato sul ritiro dei missili dai depositi e sulla loro messa in stand-by. "Non entrerò nei dettagli operativi su quante testate nucleari dovrebbero essere operative e quali essere immagazzinate, ma dobbiamo consultarci su questi temi: questo è esattamente ciò che stiamo facendo", sono le parole di Stoltenberg. Parole criticate dal Cremlino, che parla di "un'altra escalation della tensione"