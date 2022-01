I due motivi per cui Omicron sta dilagando

Omicron dilaga. Nelle ultime due settimane il numero dei tamponi totali in Italia è passato da 5.175.977 della settimana 22-28 dicembre a 6.487.127 della settimana 29 dicembre-4 gennaio (+25,3%), per l'incremento sia dei tamponi rapidi (+872.195; +23,9%) che di quelli molecolari (+438.955; +28,8%). L'aumentata attività di testing, tuttavia, influenza solo in misura marginale la crescita dei nuovi casi, vista l'impennata del tasso di positività dei tamponi: dal 28 dicembre al 4 gennaio la media mobile a 7 giorni è salita dal 2,8% all'8,2% per gli antigenici rapidi e dal 15% al 24% per i tamponi molecolari.

E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. "Tassi di positività – commenta il Presidente Nino Cartabellotta – che documentano l'enorme aumento della circolazione virale sia per il dilagare della contagiosissima variante omicron che per l'incremento dei contatti sociali nel periodo delle festività, il cui impatto su ricoveri e decessi sarà interamente visibile nelle prossime settimane".

"Non decollano" le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica e sulle terze dosi le cose non procedono spedite ovunque. Nella fascia tra 5 e 11 anni, in tre settimane, hanno raggiunto quota 401.532 somministrazioni. Al 5 gennaio sono state, invece, somministrate 20.977.634 terze dosi: in base alla platea ufficiale di circa 31 milioni di persone, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è del 67,7% ma con importanti differenze regionali: dal 54,6% della Sicilia al 76,9% della Valle D'Aosta.