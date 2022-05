Il peggio dell’inflazione potrebbe ancora venire

Il 2022 sarebbe dovuto essere l’anno della grande ripresa economica dopo le pesanti restrizioni dovute alla Pandemia. L’inflazione sta però minacciando seriamente la realizzazione di questo scenario. L’aumento del costo della vita è in realtà l’effetto di altre cause (e non c’entra solo la guerra in Ucraina). Non è chiaro quanto durerà, ma c’è la possibilità che il peggio debba ancora venire.

L’inflazione, oggi

Dopo i lockdown causati dalla Pandemia è arrivata la guerra in Ucraina e i tassi di inflazione hanno superato ogni previsione, toccando livelli che non si vedevano da decenni in diversi paesi. La crescita in cui si sperava dopo la normale ripresa delle attività economiche post-lockdwon sta venendo gradualmente erosa dall’aumento dei prezzi.



In molti hanno paventato il rischio della stagflazione, uno scenario in cui i prezzi aumentano e l’economia va in recessione: il Fondo monetario internazionale ha escluso che accada quanto già visto negli anni ’70, ma di fatto tutto il mondo sta affrontando le conseguenze dell’inflazione, in uno scenario di potenziale stagflazione. In Italia, l'Istat ha stimato un aumento del costo della vita del 6,2% su base annua. Dopo mesi di accelerazione la situazione sembra essersi stabilizzata, ma l'aumento dei prezzi nel nostro Paese rimane ai livelli più alti dal settembre 1991.

Anche a causa dell'inflazione, le previsioni di crescita sono diminuite, per tutti, costringendo i governi a nuove misure di emergenza. Le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) dicono che 143 economie mondiali, che rappresentano l'86% del prodotto interno lordo globale, cresceranno meno del previsto. Succederà anche in Italia: a gennaio si prevedeva che l'economia italiana sarebbe dovuta crescere del 3,8% nel 2022, ma con il nuovo aggiornamento di aprile secondo il Fmi il Pil dell’Italia si fermerà al 2,3%.

Cos'hanno in comune la carne di maiale, i fertilizzanti e l'acciaio?

L'aumento dei prezzi è stato generalizzato, ma alcuni prodotti sono aumentati più di altri. In realtà, la guerra ha peggiorato una situazione in atto da mesi. Anche prima dell'inizio della guerra in Ucraina i prezzi erano saliti a livelli più alti da decenni in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito ed Eurozona, per i problemi alla catena mondiale di distribuzione legato all'aumento della richiesta di alcuni beni "da lockdown" (come i prodotti elettronici), oltre alle politiche monetarie espansive per sostenere l'economia (che in Italia abbiamo conosciuto sottoforma di bonus e ristori).

Gli aumenti maggiori si sono verificati nel campo energetico e dei combustibili, con conseguenze a cascata su altri diversi settori economici. Nell'Eurozona, i prezzi dell’energia sono aumentati del 38% ad aprile su base annua, dopo il 44,4% di marzo. Ma anche altri prodotti potrebbero contribuire a trainare l'inflazione. Anche in questo caso, si tratta di tendenze in atto peggiorate dalle conseguenze economiche della guerra. Ad esempio, i prezzi dei fertilizzanti in Cina e nel mondo hanno iniziato ad aumentare lo scorso anno, a causa della forte domanda e dei prezzi più elevati dell’energia.

Tuttavia, dopo l'inizio della guerra gli aumenti sono stati più considerevoli. Sempre a partire dalla Cina, a causa della sua influenza sui mercati globali, i prezzi dell'acciaio e della carne di maiale sono in aumento. Paesi leader nell'esportazione di materie prime come Russia e Ucraina per il grano, la Cina o anche l'Indonesia per l'olio di palma, che decidono di esportare meno per non danneggiare la propria economia interna (o per altre cause) influenzano negativamente le altre economie globali, soprattutto in un contesto simile.

Potrebbe andare peggio?

Le previsioni sull'inflazione sono positive, alcuni sostengono possano essere troppo ottimistiche. Il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce) Luis de Guindos ha dato rassicurazioni, affermando che la zona euro è vicina al picco del livello di aumento dei prezzi. La Bce prevede infatti che i prezzi inizieranno a scendere nella seconda metà di quest’anno, anche se i costi energetici continueranno ad avere un peso. L'Ocse prevede una diminuzione dell'inflazione e un periodo di stabilità fino a fine 2023.

Oltre alle preoccupazioni per i prezzi dell'energia, c'è da considerare che mentre i prezzi aumentano gli stipendi non seguono lo stesso ritmo. In più, ci sono le incognite sulla gestione della situazione da parte delle banche centrali: la Federal Reserve e la Bank of England aumenteranno i tassi di interesse e la Bce aveva già annunciato la fine del Quantitative easing (l'acquisto dei titoli di stato) nel terzo trimestre del 2022.

"Nel primo trimestre del 2022 - scrive l'Istat - la crescita delle retribuzioni contrattuali rimane contenuta. La durata dei contratti e i meccanismi di determinazione degli incrementi contrattuali seguiti finora hanno determinato un andamento retributivo che, considerata la persistenza della spinta inflazionistica, porterebbe, nel 2022, a una perdita di potere d'acquisto valutabile in quasi cinque punti percentuali". Quindi, chi guadagna 2mila euro al mese ne perderà 100 per l'inflazione.

Nonostante le previsioni ottimistiche, il Fondo monetario internazionale lascia il beneficio del dubbio e sottolinea che "La crescita potrebbe rallentare oltre le previsioni e l'inflazione potrebbe risultare superiore alle attese".