Chi avrà 137 euro di aumento nella prossima busta paga

Più 137 euro nella busta paga di giugno: buone notizie per gli operai metalmeccanici, per i quali scatta l'adeguamento dello stipendio sulla base del dato di inflazione Ipca (Indice di prezzo al consumo). Si tratta di un parametro utilizzato per misurare la variazione del costo della vita, escludendo la dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Con il dato definitivo dell'Istat si procede quindi con un aumento dei minimi tabellari del 6,9 per cento, che per i lavoratori metalmeccanici significa un aumento pari a 137,52 euro in busta paga.

Lo fanno sapere i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, in base a quanto previsto dall'ultimo contratto nazionale del 5 febbraio 2021 sottoscritto con Federmeccanica-Assistal. L'aumento scatta in automatico sulla base della clausola di salvaguardia prevista nel contratto, che è tra l'altro in scadenza il prossimo 30 giugno. La settimana scorsa - fanno sapere le sigle - è partita la trattativa per il rinnovo 2024-2027.

Da ridefinire i valori per trasferta e reperibilità: l'avviso dei sindacati

"'Importo dell'adeguamento Ipca risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal Ccnl del 5 febbraio 2021 si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9 percento. Pertanto - proseguono i sindacati- l'adeguamento dei minimi contrattuali previsto con l'erogazione di questa tranche con decorrenza 1 giugno 2024 sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex. quinto livello)".

La definizione degli aumenti per i singoli livelli verrà discussa in un apposito incontro nei prossimi giorni con le associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal in cui - spiegano Fim, Fiom e Uilm - saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato. Nell'incontro verranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l'industria orafa-argentiera.