Aurora boreale in Italia, le immagini da Nord a Sud: il cielo diventa "più rosa che mai"

Occhi al cielo, è uno spettacolo. Nella tarda serata di ieri, in Italia è stato ben visibile un nuovo straordinario episodio di aurora boreale. Numerose le segnalazioni ai siti specializzati, da nord a sud del nostro Paese. Molti utenti hanno pubblicato sui social foto amatoriali, da Vigevano a Cortina d'Ampezzo, dalla Val Gardena ad Altamura.

L'aurora, chiamata aurora boreale o australe a seconda che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord o sud della Terra, è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre. Anche se le aurore si vedono di notte, in realtà sono provocate dal Sole (qui vi spieghiamo tecnicamente cosa è successo): il sole con la grossa macchia solare AR 3664 ha sprigionato "tutta la sua energia".

L'aurora boreale si forma dopo che le particelle solari interagiscono con gli atomi di ossigeno intrappolati nel campo magnetico terrestre quando l'attività solare è particolarmente intensa, le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l'ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo genera il colore tendente al rosso avvistato in molti posti in Italia.

Dopo il sorgere del sole le sfumature che vanno dal rosa al viola al rosso fuoco dai cieli si stanno velocemente trasferendo ai nostri schermi, visto che le foto stanno invadendo i social questo sabato mattina.

BREAKING: Thousands of reports of Northern Lights coming in from multiple locations across Europe. A severe G4 geomagnetic storm is currently affecting Earth. Truly the most stunning aurora show in years. Currently visible as far south as northern Italy. pic.twitter.com/S3uvGCxiHe