Spettacolare aurora boreale (di colore rosa e rosso) in Italia

Dopo essere stata vista a fine settembre 2023 sulle Alpi italiane (e non solo) l’aurora boreale torna a farsi vedere nel nostro Paese, ma questa volta anche in Centro Italia. Il fenomeno di estrema bellezza tipico del Nord Europa e molto raro alle nostre latitudini, è stato fotografato in Val D’Orcia in Toscana provincia di Siena, a Cremona in Lombardia e a Senigallia in provincia di Ancona nelle Marche.

La segnalazione arriva dalla pagina Facebook Passione Astronomia che ripropone le foto di Samanta Dezi dalla Val D’Orcia (immagine di copertina dell’articolo), quella di Jacopo Rigoni da Cremona qui sopra e quella di Katiuscia Pederneschi da Senigallia.

Impazziti i social dove sono state postate tantissime fotografie del rarissimo fenomeno.

E ancora...

