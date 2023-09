Lo spettacolo dell'aurora boreale (di colore rosso) sulle Alpi italiane

Lo spettacolo straordinario dell'aurora boreale sulle Alpi italiane (e non solo). Nel corso della notte del 25 settembre, spiegano dal Centro Meteorologico Lombardo, il fenomeno è stato visibile "diffusamente da tutte le Alpi per una decina di minuti intorno alle 4". "Le condizioni di eccellente limpidezza del cielo - proseguono i meteorologi - hanno consentito di immortalare con particolare splendore un fenomeno di rara bellezza". L'immagine di copertina dell'articolo proviene dalla webcam Panomax installata in vetta al Monte Pore, sul massiccio delle Prealpi Bergamasche.

La montagna, con i suoi 1.880 metri, è il punto più elevato della catena circostante, tra l'alta Val Seriana e la Valcamonica. L'aurora, di colore rosso, si è palesata nello stesso momento anche nei cieli di Francia, Svizzera e Germania.

"L'aurora boreale è un fenomeno molto raro. È visibile solo con attività solare particolarmente intensa", hanno spiegato gli esperti di MeteoSvizzera. Le interferenze tra il flusso di elettroni e protoni (plasma) provenienti dal Sole e il campo magnetico terrestre solitamente rendono visibili le aurore soprattutto ai poli e a latitudini sub polari. Quando la tempesta solare è particolarmente intensa, come accaduto negli ultimi giorni di ottobre, le aurore possono vedersi anche molto più a sud.

Le aurore hanno una grande varietà di caratteristiche e compaiono nelle regioni polari sia nell'emisfero boreale che in quello australe: per questo sarebbe più corretto definirle "aurore polari". L'aurora immortalata sulle Alpi era di un insolito colore rosso e non verde come siamo abituati a immaginarla.

Come spiegano sulla pagina di divulgazione scientifica "Hai paura del buio?", si tratta di un evento davvero "eccezionale". È "totalmente inatteso e inaspettato che un fenomeno del genere sia stato visibile dalle nostre latitudini dato il modesto disturbo geomagnetico". Il trucco, dicono gli esperti, "forse sta nella natura dell'aurora: quel debole bagliore rosso è prodotto dall'ossigeno monoatomico, presente tra 400 e 800 km di quota, al limite stesso della nostra atmosfera. Essendo così alte sono visibili anche da migliaia di km di distanza, come avvenuto lunedì".

