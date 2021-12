In Austria bonus di 500 euro per chi si vaccina contro il Covid

Ormai l’Austria è un Paese in cui si prova di tutto per convincere la popolazione a vaccinarsi. Già settimane fa, il Paese al confine con l’Italia, aveva messo in atto un lockdown esclusivamente per i vaccinati dopo essersi reso conto che il numero di austriaci con la prima dose era troppo basso e si rischiava il collasso degli ospedali.

Oggi il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato un incentivo economico per chi si farà vaccinare: "Tutto ciò che ci aiuta a convincere più persone a vaccinarsi prima che diventi obbligatorio invia un segnale positivo per la nostra società”. Il vice cancelliere Werner Kogler ha confermato che chiunque riceverà la dose da ora fino al 1° febbraio riceverebbe il bonus di 500 euro.

Dunque arriva un bonus di 500 euro per chi si vaccinerà. Non è ancora chiaro a chi dovrebbe rivolgersi, esclusivamente a chi deve ricevere il booster o anche ai più ostinati no vax. Attualmente in Austria il dato della popolazione vaccinata è fermo al 70,6%. Ma un conto sono i no vax e un conto sono quelli che non si vaccinano per paura o che sono indecisi perchè spiazzati da una informazione contraddittoria. "Per questi bisogna impegnarsi con la giusta comunicazione” ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco.

Infatti il Governo austriaco punta proprio loro: gli indecisi. E' a loro che si rivolge Nehammer, con l’intendo di trasmettere il messaggio che il vaccino non protegge solo loro, ma anche chi gli sta vicino.