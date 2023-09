Lukaku, chi ha distrutto le auto a Ciampino rischia fino a 5 anni di carcere: via alle indagini

L'arrivo di Romelu Lukaku a Roma è stato subito salutato con entusiasmo dai tifosi giallorossi, già dal giorno dell'arrivo del centravanti belga all'aeroporto di Ciampino. Anche troppo: lo scorso 29 agosto 2023 diverse auto sono state infatti danneggiate da chi voleva una visuale migliore ed è salito sui tetti dei velivoli. Ora, la Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.

Le denunce e le prove video: fino a 5 anni di carcere

L'indagine è scattata dopo le denunce di due proprietari di alcune delle auto coinvolte. Ma il numero è destinato a salire, visto che sono almeno sette le macchine di dipendenti dell'aeroporto e dei viaggiatori danneggiate dai tifosi: si parla di più di mille euro di danni per ogni singola automobile. Il reato contestato è quindi quello di danneggiamento avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico: secondo l'articolo 635 del Codice penale i responsabili rischierebbero una condanna fino a 5 anni di reclusione.

Gli inquirenti stanno analizzando fotografie e video che hanno rapidamente fatto il giro del web, come l'immagine, diventata virale, delle otto persone sul tetto di una Panda rossa, come si vede nel video sottostante.

Possibile poi che le autorità decidano di consultare le telecamere di sorveglianza intorno al parcheggio, che potrebbero essere decisive per individuare i responsabili. In più, c'è da capire chi fosse responsabile per la sorveglianza del parcheggio.

