In retromarcia a velocità folle tra curve e rotatorie: l'ultima pericolosa "challenge" social

Da qualche giorno sui social network circolano le poco edificanti imprese di alcuni guidatori che percorrono lunghi tratti di strada in retromarcia.

Il sospetto è che dietro queste manovre che definire spericolate è riduttivo, possa esserci una nuova "challenge", così come vengono chiamate le sfide che si diffondono proprio sui social a mo' di catena di Sant'Antonio, dando vita a rischiosissimi tentativi di emulazione.

Entrambi gli episodi documentati sono avvenuti in Campania. Nel primo di questi video, postato su TikTok, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di altre due persone, mette a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. L'episodio è stato denunciato dal deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi Sinistra, che ha pubblicato il video in questione sui suoi profili social, chiedendo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada "per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente". Fermati, gli occupanti de mezzo, si sono giustificati sostenendo di aver quasi finito il carburante e di voler raggiungere la stazione di servizio più vicina.

Un altro episodio simile è stato registrato il 12 settembre scorso, a Mugnano di Napoli, dove il conducente di un'utilitaria è stato filmato da altre due persone mentre percorreva strade in retromarcia affrontando anche rotatorie e curve. “Non c’è proprio nulla da ridere - ha commentato Borrelli, riferendosi alle reazioni divertite di chi riprendeva - sono delinquenti che vanno fermati prima che ammazzino qualcuno. Denunciati, ora ci aspettiamo interventi seri. Quella di procedere in retromarcia su assi viari e strade pubbliche sembra ormai diventata una moda, pericolosa ed indecente. Una sorta di challenge pericolosa e inquietante".





A distanza di qualche ora è arrivata la notizia che il guidatore di Mugnano è stato individuato e oltre al ritiro della patente gli è stato anche sequestrato il veicolo. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro in un post sui social: “Carissimi concittadini,

Desidero informarvi che il giovane individuo che, in maniera imprudente, ha percorso le vie della nostra amata città in retromarcia ad alta velocità è stato denunciato alle autorità competenti. In seguito a questo comportamento pericoloso, gli è stata ritirata la patente e il suo veicolo è stato sequestrato. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta, e non possiamo tollerare azioni irresponsabili che mettono in pericolo la vita di tutti noi. Grazie alla prontezza e all'efficienza dei Carabinieri della stazione di Mugnano, questo individuo è stato portato di fronte alla giustizia".