Arriva il primo autobus a guida autonoma: come funziona

Bus senza autista, mezzi perfettamente autonomi e in grado di spostarsi lungo un percorso predefinito. Questa la nuova frontiera del trasporto. Da ottobre 2024 all'aeroporto di Changi a Singapore sarà testato un autobus a guida autonoma. Servirà a condurre i lavoratori nell'area riservata dello scalo.

L'operatore aeroportuale Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) e Sats Airport Services, operatore di terra, hanno firmato un accordo il 17 luglio per avviare una prova di concetto della durata di due anni. L'iniziativa rientra nel piano per migliorare la produttività della manodopera nell'aeroporto attraverso l'automazione.

L'idea è quella di utilizzare autobus autonomi nell'airside, cioè la parte di carico e scarico degli aerei, decolli e atterraggi. Secondo Foo Kean Shuh, responsabile della sostenibilità e vicepresidente esecutivo per le operazioni della SIAEC, l'integrazione di autobus autonomi aumenterà la produttività, migliorerà la sicurezza stradale e ridurrà la congestione a lungo termine, ottimizzando il numero di veicoli lato volo dell'aeroporto.

Il test avviene in due fasi. La prima fase dovrebbe durare circa nove mesi e sarà condotta in un ambiente controllato presso l'aeroporto senza passeggeri a bordo. Nella seconda fase della sperimentazione, l'autobus a guida autonoma sarà testato in un ambiente operativo dal vivo insieme a veicoli non autonomi.

Cosa si intende per guida autonoma

Secondo gli standard della Sae (Society of automotive engineers) i livelli di classificazione sono cinque. Il livello 0 corrisponde a nessun grado di automazione, il 5 è il massimo.

La guida autonoma rappresenta un segmento di mercato molto ghiotto per i gruppi industriali perché consentono consistenti risparmi. Rappresentano l'estrema frontiera di quella che oggi si chiama "guida assistita": il complesso insieme di sensori che consente di informare il conducente su limiti di velocità, posizione di corsie e carreggiata, ostacoli viene potenziato tanto da fare diventare superfluo avere qualcuno al volante.

Dal punto di vista normativo i singoli Stati dovranno attrezzarsi con regolamenti e autorizzazioni ad hoc. In Italia un primo passo è stato mosso col decreto Smart road del 2017 che autorizza la sperimentazione di veicoli a "guida automatica" fissando le linee guida per l'ottenimento delle autorizzazioni e disciplinando lo svolgimento delle prove.

C'è poi da valutare l'impatto sull'occupazione. Negli Usa il sindacato dei conducenti Transport Workers Union (TWU) ha negoziato un accordo con l'autorità di trasporti dell’Ohio (Central Ohio Transit Authority-COTA) che gli conferisce il potere di veto su veicoli autonomi: il nuovo contratto collettivo di lavoro è unico nel suo genere e prevede il consenso del sindacato degli autisti per implementare qualsiasi forma di tecnologia driverless.