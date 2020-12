Natale con l'autocertificazione: quando va portata con sé e le deroghe per le visite ai parenti

A volte ritornano. È il caso dell’autocertificazione che durante le feste di Natale tornerà quasi sicuramente ad essere indispensabile a milioni di italiani vista e considerata la stretta che il governo si appresta a varare. Quando ormai mancano solo 7 giorni al 25 dicembre, il nuovo Dpcm (o decreto che sia) non è stato ancora firmato ma dovrebbe essere ormai questione di ore. Secondo il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia si va verso una zona rossa nazionale dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio, mentre dal 28 al 30 l’Italia sarà tutta arancione. Ma per adesso non c’è nulla di deciso. Di sicuro però, come hanno già spiegato diversi esponenti di governo, durante le feste di Natale l’Italia non sarà gialla. E per giustificare gli spostamenti, a seconda delle misure in vigore, bisognerà esibire il modulo diventato ormai familiare per tantissimi italiani.

L'autocertificazione, spiega il Viminale, è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Chi preferisce portare l’autodichiarazione con sé può invece scaricarla a questo link (o in basso).

Natale 2020: quando sarà necessaria l'autocertificazione

Ma quando è necessaria? Cerchiamo intanto di capire cosa potrebbe accadere nei giorni festivi, compreso il Natale. Secondo l’AdnKronos, nel nuovo decreto potrebbe esserci una deroga per consentire a due non conviventi - ma solo parenti stretti - di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Nei giorni 'rossi', dunque ci si potrà spostare con l’autocertificazione "per far visita a un famigliare, portando con se figli 'under 14' che saranno comunque esclusi dal 'conteggio'. Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l'importante è che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età". Ma per ora si tratta di un’indiscrezione.

Per quanto riguarda le "giornate arancioni" (che salvo sorprese dovrebbero essere quelle del 28, 29 e 30 dicembre) l’autocertificazione sarà necessaria se ci si deve spostare al di fuori del proprio Comune o della propria regione. A differenza delle zone rosse, nelle regioni arancioni ci si può muovere liberamente all’interno del proprio Comune, come previsto da precedenti Dpcm, ma solo dalle 5 alle 22. Di notte bisogna invece portare con sè l'autodichiarazione. Stando alle norme attualmente in vigore è inoltre possibile uscire dal proprio Comune per fare la spesa. Il governo ha di recente chiarito che “fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati". Ma non è neppure escluso che con il nuovo decreto le regole possano cambiare.

Nelle zone rosse è invece vietato ogni spostamento che non avvenga per motivi di lavoro, salute o necessità. Poche le deroghe: è possibile uscire di casa per fare la spesa o recarsi negli esercizi che restano aperti, per accompagnare i figli a scuola, per fare jogging e per fare una passeggiata all’aperto purché in prossimità della propria abitazione. Ma per muoversi, a prescindere dalla fascia oraria, serve appunto l'autodichiarazione. Le stesse regole dovrebbe valere in tutta Italia nei giorni clou delle feste di Natale: dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio. Come spiegavamo ad inizio articolo una deroga potrebbe essere concessa per le visite ai parenti stretti, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Le deroghe al divieto di spostamento tra regioni

L’autocertificazione sarà necessaria per spostarsi tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo è infatti vietato "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome". Si può derogare al divieto di spostamento nei seguenti casi:

per far rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

per ricongiungersi con il coniuge/partner se il luogo coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione;

per trascorrere le feste con i figli minorenni nei casi previsti dalla legge;

per prestare assistenza a persone non autosufficienti;

Come compilare l'autocertificazione

Nell’autocertificazione, il firmatario deve dichiarare che il proprio spostamento è determinato da:

comprovate esigenze lavorative

motivi di salute

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione: