Autocertificazione: quando serve nella zona rossa e quando nelle regioni arancioni e gialle

Le regole sono diverse a seconda delle aree di rischio e delle fasce orarie in cui ci si sposta. Il modulo è in dotazione degli operatori di polizia, ma può essere compilato anche a casa

Con il nuovo Dpcm l'Italia è stata divisa in tre macro aree a seconda delle situazione epidemiologica. Per spostarsi torna ad essere necessaria l'autocertificazione, il modulo che abbiamo imparato a conoscere durante la prima fase dell'epidemia e tornato tristemente in auge nella seconda ondata nelle regioni in cui era stato stabilito il coprifuoco. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto l'autocertificazione (o autodichiarazione) sarà indispensabile a tutti (o quasi) i cittadini italiani. Il modulo da presentare agli operatori di polizia è quello emesso dal ministero dell'Interno a ottobre.

L'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Il firmatario dovrà dichiarare che il propio spostamento è determinato da:

comprovate esigenze lavorative

motivi di salute

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione:

il proprio abituale domicilio;

un contatto telefonico valido;

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

di essere "consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale" regolate dall'articolo 495 del Codice di procedura penale.

L'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo oppure consegnata direttamente agli agenti. Il modulo può essere scaricato sul sito del Ministero dell'Interno o nel link che trovate in basso.

Autocertificazione: quando è necessaria nelle zone rosse

Ma quando e dove è necessario esibire l'autocertificazione? Tutto dipende dal "colore" della propria regione. Nelle aree ad alto rischio (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) l'autocertificazione è necessaria praticamente sempre: il Dpcm in vigore dal 6 novembre 2020 vieta infatti ogni spostamento che non sia per motivi di lavoro, salute o necessità. Poche le deroghe: gli abitanti delle regioni interessate possono uscire di casa per fare la spesa, per accompagnare i figli a scuola, per fare jogging e per svolgere "attività motoria" all’aperto purché in prossimità della propria abitazione. Ma per muoversi serve appunto l'autodichiarazione.

Regioni arancioni: quando è necessaria l'autocertificazione

Nelle aree arancioni (Puglia e Sicilia), l'autocertificazione serve solo se ci si deve spostare al di fuori del proprio Comune o della propria regione e partire dalle 22 per muoversi all'interno del proprio Comune. A differenza delle zone rosse, nelle regioni arancioni ci si può spostare liberamente nel proprio Comune dalle 5 alle 22 senza la necessità di giustificare alcunché. Autocertificazione: quando è necessaria nelle regioni gialle

Nel resto del territorio nazionale, l'autocertificazione è necessaria solo per muoversi all'interno del proprio Comune a partire dalle 22 alle 5. In questa fascia oraria per uscire di casa bisogna avere una ragione valida (salute, lavoro o motivi di comprovata urgenza).

Secondo l'annuncio di Giuseppe Conte le regioni che ricadono nella "zona gialla" sono le seguenti:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Provincia di Trento.

In queste regioni ci si può muovere liberamente tra i Comuni e ci si può spostare anche nelle altre regioni gialle senza dover presentare l'autocertficazione. Per quanto riguarda gli spostamenti tra le varie regioni il Dpcm consente di attaversare le regioni in fascia rossa o arancione a patto che la regione di provenienza e quella di destinazione siano in fascia gialla. Allo spostamento tra le regioni abbiamo però dedicato un articolo ad hoc.