L'automobilista multato scrive all'assessora: "Vergogna". La risposta è da incorniciare

L'assessora Chiara Foglietta e i vigili urbani di Torino sarebbero troppo "crudeli", perché si accaniscono contro gli automobilisti. Questa la critica diretta da un automobilista multato che, in forma anonima, ha scritto all'assessora alla mobilità e ai trasporti della città di Torino. Nella lettera, arrivata questa mattina, la critica si è però trasformata subito in un attacco personale, condito da insulti e frasi di cattivo gusto, con riferimenti alla vita personale di Chiara Foglietta e alla sua condizione attuale.

L'autore anonimo parla di "un'infanzia senza amore magari con i genitori separati, frigidità, mancanza di affetto e di sesso", additandole come cause della "cattiveria al limite della crudeltà" di Foglietta, che per questo si accanirebbe sugli automobilisti dando mandato ai vigili urbani di comminare multe di ogni tipo. "Capisco che l'unica cosa che la rende euforica è accanirsi con gli automobilisti che hanno superato di un centimetro la riga semaforica", si legge tra le altre cose nel messaggio pieno di insulti, che si conclude con le parole "vergogna, vergogna, vergogna".

L'assessora Foglietta ha replicato così: "A casa tutto bene, grazie. Infanzia piena d'amore e genitori ancora sposati. E per il resto della vita una quantità di affetto per cui sono davvero grata ogni giorno. L'amore mi aiuta a sopportare l'enorme quantità di odio che mi viene riversato addosso sui social, nelle lettere al giornale, al telefono, praticamente ogni giorno. Condito spesso da minacce. Anche attraverso interessanti lettere anonime. La critica è sempre ben accetta, le porte del mio ufficio sono aperte, ma tutto questo è inaccettabile, anche per chi ha le spalle larghe come le mie".

Continua a leggere su Today.it...