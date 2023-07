Andrea Purgatori: cosa è emerso dall'autopsia

Servirà del tempo per avere un quadro completo e preciso, ma una delle cause della morte di Andrea Purgatori risalirebbe a un problema cardiopolmonare. Emerge questo dall'autopsia effettuata nell'istituto di medicina legale di Tor Vergata a Roma sul corpo del giornalista, al quale era stato diagnosticato tre mesi fa un tumore ai polmoni, patologia confermata anche da un primo esame dell'organo in sede autoptica.

I risultati completi sono previsti per il 6 settembre. I consulenti dovranno mettere nero su bianco una risposta al quesito formulato dai magistrati sul decorso medico della malattia di cui Purgatori era affetto. Gli esperti compareranno i risultati della Tac, dei prelievi e di altri esami effettuati - anche per verificare l'eventuale presenza di infezioni. Tra le ipotesi avanzate a seguito della dell'esposto della famiglia, infatti, ci sarebbe quella di una pericardite settica, che potrebbe essere stata la causa dell'aggravarsi repentino delle condizioni di salute del noto giornalista.

I funerali di Andrea Purgatori

Oggi, giovedì 27 luglio, alle 15 in Campidoglio a Roma sarà aperta la camera ardente mentre i funerali del giornalista sono stati fissati per domani, venerdì 28 luglio, che saranno celebrati nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo.

Ci sono due medici di una clinica romana indagati in merito alla morte di Purgatori: su loro grava l'accusa di omicidio colposo. La struttura ha comunque precisato che il giornalista "ha svolto solo accertamenti di diagnostica per immagini e una biopsia". Nella denuncia i familiari di Purgatori hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate.

Andrea Purgatori non sarà dimenticato: uno spazio in sua memoria potrebbe essere creato nel museo per la memoria di Ustica. A lanciare questa proposta, avanzata al sindaco e al Comune di Bologna, è Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage: "C'è un legame profondo tra la sua esperienza umana e giornalistica e la strage di Ustica, che impone di ricordarlo proprio vicino a quel relitto del Dc9 Itavia che in tanti anni ha descritto chiedendo giustizia". Su Ustica il giornalista aveva sempre cercato la verità, conducendo inchieste e approfondimenti che portarono a riaprire una delle tragedie più oscure della storia recente italiana.