Autovelox non omologati, parla la giudice di pace che dà sempre ragione agli automobilisti

La sentenza emessa lo scorso 18 aprile dalla Corte di Cassazione sugli autovelox "non omologati" segna una novità importante che sta creando al contempo un po' di confusione per gli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare ricorso. A fare chiarezza, come racconta Denis Barea su TrevisoToday, è la giudice di pace del Tribunale di Treviso Maria Teresa Nugnes. "La mia linea è sempre stata la stessa: accoglimento dei ricorsi degli automobilisti", afferma la giudice.

"Nel nostro Paese c'è un vuoto normativo"

Come ha spiegato Nugnes, il motivo della sua posizione è da rintracciarsi nella "differenza sostanziale che esiste tra la procedura di autorizzazione e quella di omologazione. Di fatto - spiega la giudice - nel nostro Paese esiste un vuoto normativo per quanto riguarda la seconda procedura, probabilmente legato alla difficoltà di mettere al passo le leggi con le novità tecnologiche. Ma questo non cambia la sostanza".

La recente sentenza della Cassazione "mette chiaramente alcuni punti fermi sul fatto che le apparecchiature per la rilevazioni della velocità debbano essere omologate. Quando non lo siano le ammende che vengono elevate attraverso questi dispositivi sono da considerare nulle. La pronuncia degli Ermellini non fa precedente ma come le sentenze emesse dai Tribunali ordinari crea giurisprudenza".

Ciò crea una novità sostanziale: "Ogni giudicante può emettere la sentenza che vuole ma gli utenti della strada, sulla scorta di ciò che è stato deciso dalla Suprema Corte, possono fare valere le proprie ragioni". Dal momento che "quello che dice la Cassazione non vale solo per Treviso ma può essere applicato a tutti gli autovelox presenti in Italia", esorta la giudice, "l'esecutivo è chiamato ad intervenire su questa sorta di vacatio legis".

In futuro, sulla scorta dell'ordinanza della Cassazione vedremo quali saranno le decisioni che verranno assunte. Una cosa però è certa - conclude Maria Teresa Nugnes - io continuerò a accogliere tutti i ricorsi che saranno presentati".

Cosa ha affermato la Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione a un avvocato di Treviso che aveva contestato una multa per eccesso di velocità superiore di 7 chilometri orari al limite era di 90, in quanto il rievatore di velocità non era "omologato", ma solo "approvato".

La sentenza della Cassazione opera, in breve, "una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione: il primo consiste in una pratica che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento, mentre l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza" al ministero dello Sviluppo Economico.

"Sembra il classico cavillo giuridico ma in realtà di stratta di una questione molto importante", ha spiegato nei giorni scorsi l'avvocato Dario Giordano. "Questi termini infatti non devono essere affatto essere confusi, dice la Cassazione. L'approvazione è un procedimento preliminare, un presupposto. Ma deve essere finalizzato, deve arrivare a un'omologazione che è un procedimento ben più puntuale sul macchinario e che garantisce - sottolinea l'esperto - che quest'ultimo rileva in maniera giusta la velocità".