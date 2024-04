Autovelox: chi può fare ricorso dopo la sentenza della Cassazione

È una sentenza che potrebbe creare un precedente quella emessa lo scorso 18 aprile dalla Corte di Cassazione sugli autovelox "non omologati". Il caso è ormai noto, ma lo riassumiamo brevemente per chiarezza. Gli ermellini hanno dato ragione a un avvocato di Treviso che aveva contestato una multa per eccesso di velocità di 7 km/h (il limite era di 90, ma l'automobilista viaggiava a 97 km/h) in quanto l'apparecchio che rilevava la velocità non era "omologato", ma solo "approvato". Sul complesso tema dell'omologazione degli autovelox torneremo più tardi. Prima è necessario chiarire che non tutti coloro che sono stati "pizzicati" da un autovelox potranno fare ricorso.

Ricorso contro gli autovelox non omologati: occhio ai tempi

Come fa notare il Codacons la legge stabilisce dei tempi tassativi per contestare una sanzione: 60 giorni davanti al Prefetto o 30 giorni davanti al giudice di pace. Se i tempi sono scaduti non c'è più modo di intervenire. "Per i verbali già pagati non c'è più nulla da fare perché si genera acquiescenza" spiega all'Adnkronos l'avvocato Dario Giordano, ufficio legale Udicon.

La differenza tra omologazione e approvazione

Chiarito questo punto, veniamo al nocciolo della questione. In quali casi si può sperare di ottenere l'annullamento della multa? Torniamo alla vicenda dell'avvocato trevigiano e alla sentenza degli ermellini. I giudici della Cassazione, nel respingere il ricorso del Comune, hanno precisato che "la sentenza impugnata ha operato una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione: il primo consiste in una pratica che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento, mentre l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza" al ministero dello Sviluppo Economico.

La differenza tra "omologazione" e "approvazione" sembra comunque molto labile e non del tutto chiara: se è vero che nel "regolamento di attuazione" del codice della strada i due termini non vengono usati come sinonimi, in una circolare del 2020 del ministero dei Trasporti le due parole vengono ritenute invece del tutto "equivalenti". "Sembra il classico cavillo giuridico - dice l'avvocato Giordano - ma in realtà di stratta di una questione molto importante: questi termini infatti non devono essere affatto essere confusi, dice la Cassazione. L'approvazione è un procedimento preliminare, un presupposto. Ma deve essere finalizzato, deve arrivare a un'omologazione che è un procedimento ben più puntuale sul macchinario e che garantisce - sottolinea l'esperto all'Adnkronos - che quest'ultimo rileva in maniera giusta la velocità".

Cosa cambierà con la sentenza

Per la Cassazione dunque autorizzazione e omologazione sono due cose ben diverse. E in effetti già in passato c'erano stati pronunciamenti in questo senso da parte di alcuni giudici di pace. Mai però finora c'era stato un verdetto così chiaro dell'organo più alto della giustizia italiana. La pronuncia non crea automaticamente un precedente, ma è chiaro che molti giudici potrebbero decidere su casi analoghi seguendo l'interpretazione della Cassazione.

Come capire se un autovelox è omologato

Cosa fare dunque chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità e intende contestarla? Senza perderci in tecnicismi andiamo al dunque. Chi vuole fare ricorso è chiamato in primo luogo a capire se l'autovelox da cui è stato sanzionato è o meno omologato. Per farlo si può chiedere un accesso agli atti oppure fare una ricerca su internet per vedere se su quel determinato apparecchio ci sono già delle pronunce. Come spiega il sito "Studio Cataldi", inoltre, alcune informazioni possono essere reperite anche nel verbale di contestazione dove bisogna rintracciare la seguente dicitura: "Regolarmente approvato dal competente M.I.T. (Omolog. Decreto n..... del ........)". A questo punto si può fare una ricerca nel numero di decreto indicato nel verbale. Se viene riportato "è approvato il sistema denominato ...", allora probabilmente non siamo di fronte a un apparecchio omologato, ma solo approvato.

La prassi dunque non è semplice e non è detto che alla fine porterà all'annullamento della sanzione. Oltretutto fare un ricorso può costare caro: se ci si rivolge al prefetto il procedimento è gratuito ma qualora l'istanza venisse respinta pagheremmo il doppio della sanzione, mentre per il giudice di pace è necessario pagare il contributo unificato.