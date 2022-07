Che autunno sarà per il Covid?

Il punto sulla situazione attuale lo fa Fabrizio Pregliasco, Presidente di Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, in questo video-servizio.

Le previsioni della pandemia per i prossimi mesi secondo Fabrizio Pregliasco, Presidente di Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, in questo video-servizio. "Ogni settimana tante vittime come se cadesse un Boeing, - afferma Pregliasco vinceremo il Covid con passi concreti e tanto buon senso" nell'Intervista di Giampietro Bisaglia.

"Quarta dose per persone fragili e vaccinazione ripetuta nel tempo con vaccini aggiornati alle varianti. - continua Pregliasco - Le mascherine? Sono come occhiali da sole, vanno indossate quando ce n'è bisogno".