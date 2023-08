In autunno il vaccino Covid non sarà più obbligatorio

È in arrivo una novità dal governo sulla somministrazione dei vaccini nell'era Covid: il 2023 sarà l'anno della responsabilità. In autunno, infatti, la nuova campagna vaccinale sarà la prima senza alcuna imposizione. Neppure per gli operatori sanitari.

Al via in autunno, in concomitanza con quella antinfluenzale, la nuova campagna vaccinale contro il Covid, la prima post-emergenza e senza obblighi. Saranno disponibili vaccini aggiornati, che vengono raccomandati e offerti ad anziani, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari. Proprio come avviene ogni anno con l'antinfluenzale. Per gli altri, ovviamente, stop ai divieti: chi vorrà potrà vaccinarsi. Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia.

L'obiettivo della campagna nazionale, specifica il documento, "è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari". A questi gruppi di persone "è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità".

