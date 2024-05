Cresce il rischio aviaria, l'allarme sul consumo di latte: "Non bevetelo crudo"

L'influenza aviaria H5N1 continua a far paura negli Stati Uniti ma anche in Europa, in particolare per il rischio di trasmissione all'uomo da bovini o altri animali infetti. Quello che per ora è l'unico caso umano di aviaria è infatti rappresentato da un contadino del Texas, che lavorando nel settore lattiero-caseario ha avuto contatti con bovini infetti.

L'alert sul latte non pastorizzato

L'Usda, il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, ha quindi lanciato un avvertimento sul consumo del latte crudo: "L'influenza aviaria sembra essere concentrata nel tessuto mammario delle mucche, anche se occorre identificare la presenza della replicazione del virus in altri tessuti".

"In tutti i Paesi le persone dovrebbero consumare latte pastorizzato", ha spiegato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il processo di pastorizzazione è infatti in grado di uccidere il virus, abbassando drasticamente la probabilità di trasmissione tra bovini ed esseri umani. Che tuttavia non rappresenta l'unica fonte di possibili contagi: negli Stati Uniti l'aviaria è stata rintracciata in varie specie di uccelli e animali, persino nei delfini e negli orsi polari.

La situazione in Italia e in Europa

L'ultimo aggiornamento del ministero della Salute sulla situazione relativa al virus dell'aviaria in Italia ed Europa è del 9 aprile scorso. "In Italia 11 nuovi focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità da sottotipo H5N1 sono stati confermati in allevamenti di pollame nel periodo compreso da fine marzo 2023 a dicembre 2023", mentre nel 2024 "è stato sinora confermato un solo focolaio nel mese di febbraio".

"In Europa sono stati confermati 88 focolai nel pollame e 175 casi nei selvatici", nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2023.

L'aviaria, ricorda il ministero, "è una malattia altamente contagiosa dei volatili. Benché i virus influenzali umani ed aviari appartengano alla stessa famiglia e tipo, i virus aviari non sono in grado di trasmettersi con efficienza all’uomo, ma possono farlo sporadicamente ed in determinate condizioni" ovvero quando si verifica il contatto diretto con animali morto o ammalati o con superfici e materiali contaminati da "escreti e secreti infetti" - come le feci - "o attraverso le mucose (orali, oculari, nasali), con aerosol infetti, o attraverso il consumo di carni non ben cotte di volatili infetti. Il personale esposto a rischio - avverte il ministero - deve adottare misure di protezione individuale".