Crescono gli avvistamenti di Ufo negli Stati Uniti

Centinaia di dossier su oggetti volanti non identificati sono al vaglio delle autorità americane. A confermarlo è stato Ronald Moultrie, sottosegretario alla Difesa per l'intelligence e la sicurezza. In totale, ad agosto dello scorso anno erano 510 i "fenomeni aerei non identificati" osservati nello spazio aereo protetto o vicino a strutture sensibili, secondo il rapporto al Congresso del direttore dell'intelligence nazionale. Di questi, 366 sono stati raccolti nel 2021 e gli altri sono successivi.

Il fenomeno Ufo è stato preso con maggiore serietà in tempi recenti. Lo scorso anno il Pentagono ha costituito un ufficio ad hoc per i fenomeni aerei non identificati. A maggio dello scorso anno la commissione alla Camera del dipartimento della Difesa Usa ha tenuto un’audizione al Congresso sull’avvistamento – per la prima volta in mezzo secolo – di veicoli aerei non identificati sul suolo americano. L'interesse è nato dalla difficoltà di spiegare "fenomeni aerei non identificati" che è stato impossibile per le autorità ricondurre a tecnologie - anche segrete - americane oppure a tentativi di spionaggio di altri Paesi. Il Congresso preme per una maggiore trasparenza sui dati e perché le agenzie militari e di spionaggio prendano gli avvistamenti più seriamente anche ritenendoli una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale.

Secondo il rapporto reso noto sul fenomeno Ufo, la maggior parte dei nuovi avvistamenti è opera di piloti della Marina e dell'Aeronautica. In 26 sono stati caratterizzati come droni; 163 come palloncini o "entità simili a palloncini"; sei sono stati descritti come "disordine". Ne restano 171 senza spiegazione, con "caratteristiche di volo insolite o capacità prestazionali".

In Italia nel 2021 sono stati 276 gli avvistamenti di "oggetti volanti non identificati" segnalati al Cun, il Centro ufologico nazionale, con un calo del 38% rispetto all'anno precedente. Delle 276 segnalazioni, 166 erano testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, mentre le altre non sono state considerate "per insufficienza di dati" o perché riguardanti fatti "non rilevanti dal punto di vista ufologico e che in genere sono da attribuirsi a fenomeni naturali".