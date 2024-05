L'avvocato di Ilaria Salis minacciato in Ungheria: "Stai zitto o ti spacco la testa"

"Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese. Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando". Frasi come "stai zitto o ti spacco la testa". Lo ha raccontato l'avvocato difensore di Ilaria Salis, Eugenio Losco. I fatti risalgono all'udienza dello scorso 28 marzo a Budapest, durante la quale i giudici ungheresi hanno rigettato la richiesta di domiciliari per la maestra di Monza in carcere d 13 mesi con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra.

All'udienza del 28 marzo, la seconda del processo all'attivista, avevano assistito anche esponenti dell'associazione "Giuristi democratici" e Zerocalcare (Michele Rech). Anche lui aveva raccontato delle minacce ricevute fuori dal tribunale di Budapest da parte di alcuni militanti di estrema destra: "Erano neonazisti", aveva dichiarato l'artista al Corriere della Sera.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo

In seguito alle minacce l'avvocato Losco aveva presentato un esposto all'ambasciata italiana a Budapest, cui aveva fatto seguito quello presentato in procura a Milano dall'ordine degli avvocati. Sulla vicenda il procuratore Marcello Viola ha ora aperto un fascicolo conoscitivo, nel quale per il momento non figurano ipotesi di reato né indagati, il cosiddetto modello 45, in attesa di ulteriori indagini.