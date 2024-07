Cos'è l'Ayahuasca, l'allucinogeno degli sciamani che potrebbe aver preso Alex Marangon

La morte di Alex Marangon, il barman trovato senza vita nel Piave nella notte tra sabato e domenica scorsi, è ancora un giallo. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del 25enne, che verrà effettuata tra il 5 e il 6 lugli, per accertare le cause del decesso e verificare la presenza di sostanze psichedeliche nel suo corpo. Si fa strada infatti il sospetto che il giovane abbia assunto durante il ritiro all'Abbazia Santa Bona di Vidor, l'Ayahuasca, una sostanza allucinogena utilizzata nei rituali sciamanici del Sud America. Alex potrebbe averla assunta durante la cerimonia e poi si sarebbe allontanato. Tra gli effetti della sostanza ci sono proprio le allucinazioni, anche potenti, che potrebbero aver fatto perdere l'equilibrio al 25enne, poi caduto nel Piave. Al momento si tratta soltanto di supposizioni, servirà l'esito dei test tossicologici per scoprire se Alex ha assunto qualcosa la sera della sua scomparsa e soprattutto cosa.

Cos'è l'Ayahuasca

Al momento la lente degli inquirenti è sull'Ayahuasca, una bevanda psichedelica tradizionale utilizzata da secoli nelle cerimonie spirituali e di guarigione dalle popolazioni indigene dell'Amazzonia. È composta da una combinazione di due piante principali: la liana Banisteriopsis caapi e le foglie di Psychotria viridis. La Banisteriopsis caapi contiene inibitori della monoamino ossidasi (MAOI), mentre la Psychotria viridis contiene dimetiltriptamina (DMT), una potente sostanza psichedelica.

Come viene assunta

L'Ayahuasca viene solitamente assunta durante cerimonie guidate da uno sciamano o un facilitatore esperto. La cerimonia si svolge in un ambiente controllato, spesso di notte, in modo che l'esperienza possa essere vissuta in un'atmosfera calma e sicura. Gli utenti bevono una piccola quantità del liquido scuro e amaro, e gli effetti iniziano generalmente dopo 20-60 minuti, durando dalle 4 alle 6 ore. L'assunzione di Ayahuasca è tipicamente riservata a contesti cerimoniali, spirituali o terapeutici, non è una sostanza che viene usata casualmente o per scopi ricreativi. Le cerimonie si svolgono spesso di notte e in luoghi sacri o appositamente preparati, per favorire un'esperienza sicura e significativa. Prima della cerimonia, è comune seguire una dieta speciale e astenersi da certi alimenti, alcool e altre sostanze, per preparare il corpo e la mente all'esperienza.

Quali sono gli effetti

Sono profondi e possono variare notevolmente tra gli individui. Gli utenti spesso sperimentano visioni vivide e allucinazioni, emozioni intense che possono includere sia sentimenti di euforia che di paura o tristezza, e profonde introspezioni personali su aspetti della loro vita. Inoltre, l'Ayahuasca è spesso associata a effetti fisici di purificazione, come vomito e diarrea, visti come un processo di pulizia del corpo.