L'azienda che offre un bonus da 1000 euro per ogni dipendente che avrà un figlio

Un incentivo economico per invertire la rotta del calo demografico. È questa l'idea di un centro di riabilitazione di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, che ha comunicato il 30 maggio ai suoi 200 dipendenti l'offerta di assegno di 1.000 euro per ciascun dipendente che attende l'arrivo di un bebè. "Villa dei Fiori - c’è scritto nella comunicazione inviata ai lavoratori - ha deciso che a partire da oggi ogni dipendente che avrà un nuovo figlio riceverà un assegno di 1.000 euro".

A spingere il management di Villa dei Fiori a garantire questo incentivo sono stati i dati diffusi nel corso degli Stati generali della natalità, celebrati a maggio a Roma. "Siamo rimasti colpiti - spiega l'azienda - dai numeri impressionanti emersi agli Stati Generali della Natalità che si sono svolti alcuni giorni fa, in soli otto anni ci sono 1,5 milione di italiani in meno, nei prossimi 40 anni saranno 11 milioni in meno".

E poi la spiegazione. "Di fronte a questo scenario da 'inverno demografico', abbiamo deciso che non si può restare indifferenti, non ci si può nascondere dietro la solita frase non possiamo farci niente. Non è vero, ognuno può fare qualcosa".

Nella comunicazione inviata ai dipendenti è evidenziata anche una frase di Papa Francesco: "Bisogna avere il coraggio di scommettere sulla famiglia, sui bambini". Un appello accolto dalla dirigenza di Villa dei Fiori, che ha lanciato questa iniziativa.

È il primo caso in Campania, tra i pochi in Italia. Nel 2017 un'azienda di Vicenza fece da apripista per questo bonus ai propri lavoratori. Poi qualche altro raro esempio sempre in Veneto e uno in Puglia.