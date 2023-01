Spot di San Valentino con bacio tra due uomini, è polemica

Un paesaggio incantato, una coppia seduta su un tronco che si gode la vista e si scambia un tenero bacio. Questa una delle immagini che l'Azienda per il turismo Valsugana ha postato sul web per promuovere il territorio in occasione di San Valentino. La coppia protagonista della clip diffusa sui canali social dell'ente di promozione del turismo è composta da due ragazzi.

"San Valentino si avvicina... programma la tua prossima fuga romantica in Valsugana! Goditi un panorama invernale con la tua dolce metà", si legge nel messaggio a corredo delle immagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scelta di rompere gli schemi uscendo dalla classica rappresentazione lui-lei non è piaciuta a tutti. Se c'è chi accoglie con favore la campagna, c'è chi la ritiene forzata e si infiamma il dibattito.

"Mi faccia piacere, nuovi valori europei inquinano anche Valsugana. Nuoce ai minori questa pubblicità … a casa loro fanno quello che vogliono", si legge in un messaggio a commento del video. "Secondo lei una pubblicità simile cambia la mentalità delle persone? A parer mio la strada è molto, molto più lunga e difficile e parte dall'educazione, dalle famiglie, dalla scuola. Voi fermatevi alla superficie, allora una pubblicità come questa risolve tutte le discriminazioni", scrive un altro utente.