Bagliore nei cieli: si è trattato di un test missilistico avvenuto in Francia

Nella prima serata di ieri, sabato 18 novembre 2023, nei cieli del Piemonte e altre zone del nord Italia è apparsa una sfera bianca luminosa e immediatamente sui social c'è stata la corsa a chiedere spiegazioni, in particolare sui gruppi e sui siti dedicati alla meteorologia. Naturalmente, non sono mancati gli ufologi e i complottisti alla riscossa fino a quando la spiegazione è arrivata ed è tutt'altro che meteorologica e naturalmente neppure ufologica.

Da oltreconfine ha preso la parola sui social il ministro delle forze armate della Francia, Sébastien Lecornu, che ha spiegato che si è trattato di un test missilistico avvenuto nel centro di Biscarrosse, sulla costa atlantica vicino a Bordeaux. È stato provato un missile senza testata nucleare che si è inabissato nell'oceano e ha dato origine a quel bagliore.

Lecornu ha espresso "grande soddisfazione per il successo del lancio" che rientra in un progetto che ha l'obiettivo "di proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza" e "di garantire la credibilità del nostro deterrente oceanico per i decenni a venire". Il missile è stato monitorato durante tutta la fase di volo, proprio per evitare collisioni o incidenti. Il fenomeno si è potuto vedere in realtà in tutto il nord Italia, fino in Veneto