La foto della balena trovata morta tra gli scogli

Una balena morta è stata trovata tra gli scogli di Ostia. Il ritrovamento inusuale è stato fatto da alcuni cittadini nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, che hanno notato il cetaceo incastrato tra le rocce, all'altezza del lungomare Duca degli Abruzzi, in zona piazza Gasparri. Come riporta RomaToday, dopo la segnalazione dei passanti, sono arrivati sul posto gli agenti del X gruppo Mare, la Asl Roma3 e la guardia costiera.

Ora bisognerà capire come spostare la carcassa del mammifero rimasto incastrato, per poi determinare le cause del decesso. Non è chiaro perché la balena sia stata ritrovata lì ma non è la prima volta che accade. Nel 2019 un capodoglio fu trovato morto tra gli stabilimenti "L'Ancora" e "Il gabbiano" del lungomare Amerigo Vespucci.

Lo scorso febbraio fu invece avvistato un giovane capodoglio da un peschereccio mentre lavorava con le sue reti a strascico al largo della costa, tra Ostia e Fiumicino. Diversi invece gli avvistamenti - anche di recente - di delfini a largo di Ostia e Torvajanica.

