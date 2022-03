La bimba canta "Frozen" nel bunker per dare coraggio agli altri: il toccante video fa il giro del mondo

Sotto terra, in un bunker, con la speranza che la guerra finisca presto. Da giorni questo video sta facendo il giro dei social e di internet: una bambina, di circa sette anni, che canta la canzone di "Frozen" Let it go per chi come lei si è rifugiato per sfuggire dalle bombe.

Una bimba come molte, con i capelli biondissimi e un maglioncino nero con le stelle, ma che in realtà sta vivendo dei giorni che nessun bambino dovrebbe mai vivere. Intorno a lei gli altri rifugiati tra valigie, cappotti, abiti e provviste.

La piccola si chiama Amelia e prima di cantare aveva provato anche a far disegnare i bambini che con lei dividono il bunker, a raccontarlo è la giornalista Marta Smekhova che su Facebook ha raccontato: "Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio. Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime".