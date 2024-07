I bambini maltrattati sono sempre di più. In Italia dati allarmanti al Sud e tra i migranti

Le parole feriscono. Non si tratta di una frase fatta, ma di una certezza. Rimproveri troppo severi, insulti, offese suscitano dolore, rabbia, dispiacere, ma possono avere conseguenze ben peggiori se reiterate e dunque associabili alla violenza verbale e abuso psicologico. Se poi sono riversate sui bambini possono portare a depressione, isolamento, insicurezza, scarsa fiducia in sé stessi ed è anche “stato ipotizzato che essere vittime di violenza verbale da parte dei genitori alteri i percorsi neurali dei bambini e delle bambine”.

A riferirlo è l’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia realizzato da Cesvi (organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente fondata a Bergamo nel 1985) e a cura delle ricercatrici Giovanna Badalassi e Federica Gentile. Da sei anni Cesvi indaga i fattori di rischio e carenza di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori nelle regioni Italiane. L’indice non permette di dire quale regione opera bene e quale opera male, ma “quale operi meglio o peggio in relazione alle altre regioni e rispetto alla media nazionale”.

Con l’espressione “maltrattamento infantile” si fa riferimento a varie forme di abuso e trascuratezza nei confronti di persone con meno di diciotto anni. Le tipologie riconosciute sono abuso fisico, sessuale, psicologico e trascuratezza, che in comune hanno conseguenze di danni a salute, sopravvivenza, sviluppo e dignità del minore.

Il maltrattamento dei bambini in Italia

In Italia le violenze sugli under 18 in famiglia "avviene in un quadro in cui in generale i reati contro i minori sono in aumento". Secondo il rapporto “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” nel 2021 c’è stato un aumento dei reati contro i minorenni dell’8% rispetto al 2020 con un numero totale di 6.248 casi, il più alto numero mai registrato”.

In Italia, secondo “l’Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti”, nel 2021 erano 401.766 i bambini e gli adolescenti in carico ai servizi sociali, e di questi 77.493 erano maltrattati. Tra le forme di maltrattamento rientrano anche l’incuria, la discuria e l’ipercura che ha colpito il 40,7% delle vittime di maltrattamento; il 32,4% dei casi di maltrattamento riguarda invece la violenza assistita, seguita dal maltrattamento psicologico (14,1% dei casi), dal maltrattamento fisico (9,6% dei casi) e dall’abuso sessuale (3,5% dei casi).

Incuria, discuria, ipercuria Incuria e/o trascuratezza: comportamenti omissivi di cura nei confronti del bambino, sul piano fisico, cognitivo o affettivo; discuria: al bambino vengono fornite cure in modo inadeguato rispetto al suo stadio di sviluppo; ipercura: le cure sono eccessive e inadeguate rispetto all’età e ai bisogni (Fonte: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, CISMAI, Fondazione Terre des Hommes Italia 2021)

“I bambini che sono colpiti da più forme di maltrattamento sono il 40,7% e nel 91,4% dei casi i responsabili sono i familiari. I dati relativi all’origine etnica dei bambini maltrattati rivelano che 23 bambini di origine straniera su 1.000 subiscono maltrattamenti, contro 7 bambini italiani su 1.000; il maggiore tasso di bambini maltrattati di origine straniera si deve probabilmente anche a una maggiore prossimità ai servizi sociali”.

I numeri in Europa In Europa si stima che 55 milioni di bambini e bambine subiscano delle forme di maltrattamento: nel 9,6% dei casi hanno subito abusi sessuali, nel 22,9% dei casi abusi fisici, nel 16,3% dei casi i bambini sono invece vittime di trascuratezza fisica, nel 18,4% dei casi sono stati trascurati dal punto di vista emotivo, e, infine, nel 29,6% dei casi i bambini sono vittime di abusi emotivi.

L’Italia spaccata in due

Dai dati una triste conferma: l’Italia è divisa in due, con l’unica eccezione negativa del Nord ovvero il Piemonte. I bambini del Meridione soffrono oltre che per un maggior tasso di maltrattamento anche per una carenza di servizi che dovrebbero dare supporto. Le regioni meno virtuose, in tutti i campi, sono Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Dai dati è emerso che in generale nel Sud Italia c’è un livello d’istruzione più basso, un maggior numero di gravidanze precoci, una minore soddisfazione della vita, con una maggiore tendenza a delinquere. Tutti fattori di rischio che possono portare al maltrattamento minorile. A tutto ciò si sommano la carenza nel sostegno alla genitorialità e all’assistenza domiciliare. Le prime posizioni virtuose sono invece per Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.

Rispetto ai servizi di prevenzione e cura del maltrattamento all’infanzia, la regione con la miglior dotazione strutturale è l’Emilia-Romagna, seguita da Veneto, Toscana, Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna. Il rapporto si basa su 64 indicatori classificati rispetto a sei diverse capacità: cura di sé e degli altri, vivere una vita sana, sicura, acquisire conoscenza e sapere, lavorare, accedere a risorse e servizi.

I fattori di rischio A incidere negativamente sui dati: gli strascichi del covid, le guerre, l’inflazione e il caro energia oltre alla giovane età dei genitori, gravidanze non pianificate (che potrebbero portare le madri a maltrattare psicologicamente i figli, mentre i padri ad aggredire fisicamente), lo stress (dovuto a disoccupazione, condizione di migrante, relazioni disfunzionali), coesione familiare (madri single, divorzio) e anche il numero dei componenti della famiglia.

La violenza verbale: canzoni e dialetto incidono

Il focus dell’indice quest’anno è la violenza verbale. Un abuso considerato spesso “accettabile e meno grave di altri tipi di maltrattamento infantile” ma che in realtà è “potente” e ha “ricadute paragonabili agli effetti degli abusi sessuali e della violenza domestica assistita (ovvero quando il bambino assiste a qualsiasi tipo di violenza contro una figura di riferimento, specialmente in casa)”.

Nella violenza verbale rientrano però anche il bullismo e il cyberbullismo. Questi, come quelli in famiglia, sono maltrattamenti difficili da identificare dunque il sommerso è inquantificabile. Il rapporto del Moige “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web” ha rilevato però dati allarmanti: in Italia la percentuale di persone giovani che sono state vittime di cyberbullismo è pari al 31% con un aumento di 8 punti rispetto al 2020.

Nei ragazzi più fragili un fattore di stimolo e di incentivo alla violenza verbale “può essere ricondotto all’ascolto di certe canzoni, con testi misogini, sessisti e volgari”. Anche il dialetto, se considerato “lingua madre”, ha una funzione negativa. Se l’italiano viene appreso a scuola, come fosse la seconda lingua, può portare a limiti nell’apprendimento scolastico e nell’accesso a opportunità di crescita e accesso al mondo del lavoro. Inoltre “l’uso di alcuni dialetti può essere agente facilitatore degli insulti verbali, che vengono invece contenuti in qualche modo quando il contesto scolastico impone l’uso dell’italiano”.

La soluzione è prevenire

Un’ottima soluzione per provare a contrastare il disagio familiare e quindi prevenire il maltrattamento è l’home visiting. Di questo è certa Marianna Giordano, presidente Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia). “Si tratta di un intervento di prevenzione precoce ed è previsto dall’Oms, ma nel nostro Paese è ancora a macchia di leopardo e si realizza soprattutto con i fondi delle fondazioni e non con un intervento pubblico”. “L’home visiting permette un intervento nei primi tre anni di vita dal settimo mese di gravidanza individuando non tanto la povertà ma la fragilità dei genitori”, spiega ancora a Today.it Giordano, “Andrebbe incentivato e strutturato a livello nazionale: inoltre è a basso costo. Funziona molto bene anche con le famiglie di migranti perché c’è questa vicinanza per cui non si sentono giudicate, ma aiutate”.

Parlando del Sud Italia, un problema sono gli asili. “Sono un’altra faccia della disuguaglianza che c’è nel nostro Paese: nel Meridione sono pochi e non ben attrezzati nonostante negli ultimi 10 anni siano stati grandi passi avanti. Però le famiglie sono restie all’inserimento dei figli perché ritengono che come ti cresce la mamma non ti cresce nessuno. A questo tema culturale si somma poi quello economico”.

Cesvi è vicino a under 18 e famiglie con le “Case del sorriso”: strutture ad accesso libero che al momento si trovano a Napoli, Bari e Siracusa (nei prossimi mesi aprirà anche a Milano). “Da noi vengono con il passaparola e questo spinge chi non ha il coraggio di chiedere aiuto a segnalare, piano piano, la situazione di disagio che sta vivendo”, spiega Stefano Piziali, presidente Cesvi. “I fondi per le case arrivano da cittadini e imprenditori, abbiamo in progetto di aprirne una ogni due anni. Vorremmo avere una sede in ogni regione italiana”. “Fondamentale per la prevenzione è la cooperazione tra Stato e terzo settore”, aggiunge Piziali, “Per capire quanto si è efficienti è necessario però misurare l’impatto oggettivo e questo manca ancora”.

Dello stesso parere Giovanna Badalassi, ricercatrice esterna di Cesvi che ha curato l’indice: “Prima di parlare di singoli servizi è necessario capire i bisogni delle persone”. “Si deve intervenire sulla qualità e sull’efficacia – sottolinea Badalassi – Ma come si misura l’efficacia? Non ce la mostrano i dati, perché non rappresentano il qui e ora: è necessario il confronto tra operatori e operatrici che toccano con mano problemi e vuoti di cura”. Inoltre lo Stato da anni ha attuato “un graduale arretramento rispetto ai temi dell’infanzia e del sociale con una chiamata in causa del terzo settore. E in questa logica, in cui il pubblico in qualche modo si tira indietro abbiamo bisogno di un sistema di monitoraggio”.

“Più Stato con la società, questo è il nostro slogan”, ha dichiarato la viceministro delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, “È giusto che ci sia dialogo e collaborazione con il terzo settore e con i privati. E in questi mesi già ci stiamo lavorando”.