Solo in Italia sono 3.500 i bambini che hanno hanno perso uno o entrambi i genitori. Nel mondo sono addirittura 5 milioni. "Ecco chi è stato reso più vulnerabile dalla pandemia" spiega Alexandra Blenkinsop del London Imperial College

Un’epidemia nascosta, tragica e silenziosa. Sono gli orfani del Covid, bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori a causa della pandemia. Nel mondo questo numero sta salendo vertiginosamente e ha già toccato quota cinque milioni. È l’India a detenere il triste primato, con 1 milione e 880 mila minori rimasti senza un familiare, seguita da Messico (169mila), Brasile (167mila), Sud Africa (133mila) e Stati Uniti (128mila). In Italia i bimbi senza padre o madre sono quasi 3500; numero che sale a 6.300 se consideriamo anche la perdita dei nonni.

Le stime sono consultabili sul sito del London Imperial College, dove un calcolatore in tempo reale permette di visualizzare e confrontare la situazione di ogni paese del mondo. Per elaborarle un team di ricercatori internazionali – Il Gruppo di Riferimento Globale sui bambini colpiti da Covid-19 – ha utilizzato un complesso sistema di calcolo basato sui dati della mortalità e natalità nazionali, processati con un modello statistico.

“Quella dei bambini divenuti orfani a causa del Covid è una pandemia nascosta ma globale. Tutti noi, e specialmente i nostri piccoli, possiamo sentire il terribile impatto a lungo termine di questo problema sulle generazioni future”, ha commentato Susan Hillis, ricercatrice del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention, organismi di controllo sulla sanità pubblica Usa) e una delle autrici leader dello studio.

“Il grande numero di bambini colpiti è un elemento di riflessione sul devastante impatto degli ultimi 18 mesi. Questi risultati davvero evidenziano chi è stato reso più vulnerabile dalla pandemia e ci indicano dove dovremmo dirigere le nostre risorse”, ha aggiunto una ricercatrice del Dipartimento di Matematica del London Imperial College, Alexandra Blenkinsop.

Dando uno sguardo ai principali paesi europei, colpisce il numero di minori rimasti orfani in Gran Bretagna, stimato (al 4 ottobre 2021) in 9.914; segue la Francia (4.568), l’Italia (3.473) e infine la Spagna (2.554). Tra le nazioni colpite in misura minore, l’Austria (250), la Grecia (149) e la Norvegia (27).