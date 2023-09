Il bimbo ha due papà, ma uno è malato: il tribunale dice "sì" all'adozione

Il diritto alla paternità è stato riconosciuto per una coppia omosessuale di Trento. Nel dettaglio, il tribunale per i minorenni ha riconosciuto l'adozione di un bambino di poco meno di 4 anni da parte di un genitore non biologico di una coppia omogenitoriale riconosciuta in Canada, ma non in Italia. L'istanza è stata avanzata lo scorso marzo, a causa di gravi problemi di salute del padre biologico del bambino, nato con gestazione per altri. Nell'arco di quattro mesi, il collegio presieduto dal presidente del tribunale, Giuseppe Spadaro, si è espresso favorevolmente all'adozione da parte del "genitore sociale".

L'istanza era stata valutata positivamente anche dalla procura dei minorenni di Trento, che però aveva chiesto alla coppia di rinunciare all'istanza di registrazione della doppia paternità. La coppia si è poi affidata a un avvocato, riuscendo ad ottenere l'adozione nel giro di pochi mesi. "Vista la gravità della situazione e il rischio concreto che il bambino rimanesse orfano, il tribunale dei minori di Trento e il suo presidente, Giuseppe Spadaro, hanno cercato di fare tutto il percorso nel minor tempo possibile - ha spiegato il legale, Michele Giarratano -, facendo comunque un'istruttoria completa con i servizi sociali che hanno fatto l'indagine e le udienze necessarie", ha raccontato l'avvocato al Corriere.

La sentenza di accoglimento è arrivata lo scorso 21 luglio, a distanza di quattro mesi dalla richiesta. Il padre biologico del bambino si trova per adesso, fortunatamente, in condizioni stabili.

Continua a leggere su Today.it...