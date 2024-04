Il bambino piange e il pubblico si infastidisce: famiglia allontanata

Un bambino è stato allontanato insieme ai suoi genitori dalla platea del teatro alla Scala di Milano. È successo nelle scorse ore durante la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il piccolo con i suoi vagiti stava disturbando gli altri spettatori. In questi casi il regolamento prevede l'intervento del personale per allontanare il "disturbatore": "Qualora il bambino dovesse recare disturbo agli altri spettatori, l'accompagnatore e il bambino saranno gentilmente invitati ad assistere al resto della rappresentazione nel foyer del teatro, dove sono collocati appositi schermi tv".

Nel mezzo del dramma musicato da Mascagni, a sorpresa, si è sentito distintamente un vagito proveniente da un palco sul lato desto della sala. Come riporta la Repubblica, pochi minuti dopo, proprio nel mezzo della celebre aria "Voi lo sapete", è partito il secondo pianto, che ha provocato la richiesta di silenzio da parte di uno spettatore. Il personale di sala non è intervenuto e allora è toccato al sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer, che era seduto in platea, lasciare la sala e chiedere alla coppia di genitori di nazionalità inglese e al bambino di rispettare il regolamento.

"Sono dovuto intervenire io perché il personale non si era accorto - ha confermato Meyer, visibilmente contrariato -. A tal proposito si consiglia di scegliere posti in palco per bambini, in maniera da poter uscire dalla sala con maggior facilità e senza recare disturbo agli altri spettatori".