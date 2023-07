Cosa devi fare se hai una banconota logora o rovinata nel portafoglio

Ormai, in un mondo tutto digitale, nel quale anche per i micropagamenti si usano spesso carte e smartphone, le banconote sono e saranno sempre meno. Ma quelle in circolazione sono ancora milioni, e invecchiano. Lo scorrere del tempo le rende a un certo punto inutilizzabili.

Cosa succede alle banconote logore

Cosa succede alle banconote logore? Ritirate e triturate, trovano nuova vita. I numeri sono di tutto riguardo. L'anno scorso, ben 638mila chili. Oggi, queste banconote vengono inviate alla termovalorizzazione (le bruciano) ma presto potrebbero finire nei materiali per l'edilizia. Un innovativo progetto dell'Università Federico II di Napoli ha preso un campione di questi biglietti triturati e l'ha usato per mattoni e intonaci a base di calce. I risultati sarebbero buoni: materiale più resistente sia rispetto ai campioni senza additivi, sia nel confronto con l'aggiunta di scarti di plastiche e canapa.

Le banconote in euro, prodotte in carta di puro cotone, subiscono inevitabilmente il deterioramento dovuto all'uso. Per mantenere un elevato livello qualitativo del circolante la Banca d'Italia provvede a ritirare regolarmente le banconote logore dalla circolazione, sostituendole con altre di nuova produzione. Oltre a questo normale processo di deterioramento dovuto all'uso, le banconote possono essere danneggiate o mutilate da varie cause (ad esempio: umidità, fuoco, agenti chimici, lacerazioni, lavaggi accidentali).

Una banconota si dice danneggiata quando risulta sporca, macchiata o scolorita a causa di eventi accidentali.

Una banconota si dice mutilata quando manca di una parte. Come regola generale, si legge sul sito della Banca d'Italia, una banconota mutilata può essere cambiata se la parte presentata per il cambio rappresenta più del 50% della banconota originale, o, in caso contrario, se si può provare che la parte mancante è andata distrutta accidentalmente. Dunque è buona regola, se si è in possesso di una banconota mutilata, chiuderla tra fogli di carta trasparente o di plastica, conservare anche i frammenti più piccoli, in modo da evitare danneggiamenti ulteriori, e non usare, possibilmente, né nastro adesivo né collanti.

Cosa fare se si ha una banconota logora, danneggiata o mutilata

Chi è in possesso di banconote logore, danneggiate o mutilate può chiederne il cambio presso gli sportelli della Banca d'Italia. Qui le banconote sono esaminate e, qualora presentino i requisiti per la rimborsabilità, sono sostituite immediatamente con banconote nuove. Le banconote danneggiate o mutilate che non possono essere cambiate a vista presso le Filiali della Banca d'Italia perché sussistono dubbi sulla loro rimborsabilità sono spedite all'amministrazione centrale. Qui le banconote sono esaminate da una apposita commissione di esperti che decide sulla loro rimborsabilità.

In linea di massima la rimborsabilità è gratuita: si applica una commissione solo qualora gli aventi diritto richiedano il cambio di banconote in euro accidentalmente danneggiate da dispositivi antirapina. Occhio alle banconote macchiate di inchiostro come quella raffigurata qui sotto: sono probabilmente rubate.