Bandiere Blu 2023: le migliori spiagge dove andare in vacanza quest'estate

Dove sono le spiagge da sogno in Italia? Ce lo dice la Foundation for Environmental Education (Fee), che ha assegnato le Bandiere Blu 2023. Il riconoscimento è andato a 226 Comuni e 84 approdi turistici per un totale di 458 spiagge (l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale).

Le Bandiere blu 2023, la mappa

Sono 226 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, solo un comune non è stato confermato. In particolare, la Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L'Emilia Romagna vede premiate 9 località con un'uscita e un nuovo ingresso; sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune.

Sono state premiate quelle località dove le acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).

Tra gli indicatori considerati ci sono: