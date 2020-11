Emergenza Campania, il Governo cerca un esercito di medici

È online sul sito della Protezione civile un bando per l'individuazione di 450 medici volontari, specializzati, da destinare alla regione Campania per la gestione dei casi di Covid-19. "Questi medici - spiega in una nota il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia - si sommano agli operatori sanitari che avevano già dato la disponibilità per essere utilizzati dalla Regione Campania trasmessi con il bando del 24 ottobre".

Bando medici Campania

Il nuovo bando prevede il reclutamento, anche attraverso il rientro dalla pensione, di 150 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 100 specializzati in Malattie Infettive, 100 specializzati in Malattie dell'Apparato Respiratorio e 100 specializzati Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza che opereranno sul territorio campano..

Il compenso orario della prestazione è pari a 45,00 Euro lordi, per massimo 42 ore settimanali. Ai medici residenti fuori regione è riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Campania.

In Puglia, Calabria e Molise arrivano gli ospedali da campo

Intanto alcuni ospedali da campo saranno inviati in Puglia, Calabria e Molise. Già nelle prossime ore 40 posti letto saranno attivati a Barletta, comprensivi di tutti i servizi, terapia intensiva e tamponi compresi, per allentere la pressione sulle reti sanitarie pugliesi.